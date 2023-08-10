В полиции рассказали, кто похитил пятилетнего ребенка в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Ранее Telegram-каналы писали, что якобы идут розыск иномарки, водитель которой похитил ребенка и после сбил человека. Теперь в полиции прокомментировали это сообщение и рассказали, что произошла ссора между бывшим тестем и зятем.
Дело в том, что 33-летний мужчина не захотел отдавать пятилетнего ребенка бывшей жене, хотя, по решению суда, мальчик должен жить с ней. В ходе конфликта 56-летний дедушка забрал мальчика и уехал.
«В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в полиции. О том, было ли ДТП, информации пока нет.
Ранее силовики задержали банду за похищение человека в Ростовской области.