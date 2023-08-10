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Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Стали известны подробности о похищении ребенка в Ростове-на-Дону

В полиции рассказали, кто похитил пятилетнего ребенка в Ростове-на-Дону

10 августа 2023, 14:30
Фото: pxhere.com
Стали известны подробности о похищении ребенка в Ростове-на-Дону

В полиции прокомментировали похищение ребенка в Ростове

В Ростове-на-Дону произошел конфликт между родственниками маленького ребенка, сообщили в региональном УМВД.

Ранее Telegram-каналы писали, что якобы идут розыск иномарки, водитель которой похитил ребенка и после сбил человека. Теперь в полиции прокомментировали это сообщение и рассказали, что произошла ссора между бывшим тестем и зятем.

Дело в том, что 33-летний мужчина не захотел отдавать пятилетнего ребенка бывшей жене, хотя, по решению суда, мальчик должен жить с ней. В ходе конфликта 56-летний дедушка забрал мальчика и уехал.

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«В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в полиции. О том, было ли ДТП, информации пока нет.

Ранее силовики задержали банду за похищение человека в Ростовской области.

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