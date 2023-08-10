В Ростове-на-Дону за попытку выбить взятку у военного задержали инспекторов ДПС

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
1Rnd со ссылкой на источник сообщил, что преступление было совершено на въезде в Ростов со стороны Ворошиловского моста. Это произошло в ночь на 8 августа.
«Инспекторы остановили военного якобы за допущенное нарушение. Они потребовали привезти им деньги, чтобы они его отпустили, но он вернулся вместе со службой собственной безопасности», — уточнило издание.
Отмечается, что правоохранителей задержали и теперь выясняются все обстоятельства. Официальной информации об этом не было, она уточняется.
Ранее капитана полиции осудили за попытку обмануть преступницу в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.