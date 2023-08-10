В Ростове планируют создать учебно-консультационные пункты по ГО и ЧС

В документе указано, что местным властям необходимо утвердить список учреждений, на базе которых откроются УКП ГОЧС. В пунктах собираются готовить неработающее население, а потому учреждениям, выбранным для создания пунктов, необходимо обеспечить условия для их работы. Тем временем начальнику управления ГО и ЧС поручили обеспечить методическую помощь организациям по обучению неработающего населения.