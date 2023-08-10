В Ростове планируют создать учебно-консультационные пункты по ГО и ЧС

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
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В четверг, 10 августа, в картотеке постановлений администрации появился документ о создании учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС в Ростове.
В документе указано, что местным властям необходимо утвердить список учреждений, на базе которых откроются УКП ГОЧС. В пунктах собираются готовить неработающее население, а потому учреждениям, выбранным для создания пунктов, необходимо обеспечить условия для их работы. Тем временем начальнику управления ГО и ЧС поручили обеспечить методическую помощь организациям по обучению неработающего населения.
В ходе обучения ростовчане смогут послушать выступления спасателей и должностных лиц ГО и ЧС, лекции по пожарной безопасности и мерах безопасности на воде. Дончанам проведут инструктажи по правилам безопасности в различных ситуациях и оказанию помощи людям, в программу обучения входят и другие мероприятия.
«Обучение неработающего населения города Ростова-на-Дону в области ГО и ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в УКП ГОЧС осуществляется на безвозмездной основе», — сказано в документе.
В постановлении сказано, что документ обретет законную силу после официального опубликования.
Ранее в Ростовской области объявили об утоплении 39 дончан с начала купального сезона.