В Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Напомним, ранним утром 10 августа Ростов-на-Дону накрыло ливнями и градом, которые не прекращались несколько часов. В городе действовало штормовое предупреждение, когда началась буря, а потому техника и экстренные службы были готовы к устранению последствий непогоды.
Власти уточнили, что на номер 112 поступили 11 обращений от ростовчан, которые объявили, что в результате непогоды на территории города упало пять деревьев, в различных районах зафиксировали шесть подтоплений.
Самый серьезный удар на себя принял Первомайский район, в котором упали деревья на улицах Туполева, в переулке Беломорском, 50 лет РСМ, а также Щербакова. На улице Шолохова дождь затопил ливневки, а на улице Фабричной под воду ушел участок с частным домом.
Власти напомнили, что сейчас рабочие заняты очисткой ливневок, а также попросили жителей внимательно выбирать места для парковки, что не перекрывать ливневки или не повредить машину упавшим деревом или рекламным щитом.
Если горожанам требуется помощь, их просят звонить в Департамент ЖКХ по номерам 8(863) 244-25-98, 8(863) 244-26-91 или 8(863) 244-26-93, либо обращаться к ООО «МСЮ» по телефону 8(863) 320-20-23.
Ранее улицу Малиновского вновь перекрыли из-за подтоплений.