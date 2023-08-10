В Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц

Самый серьезный удар на себя принял Первомайский район, в котором упали деревья на улицах Туполева, в переулке Беломорском, 50 лет РСМ, а также Щербакова. На улице Шолохова дождь затопил ливневки, а на улице Фабричной под воду ушел участок с частным домом.