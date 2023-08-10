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Published Сегодня, 13:15

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Updated Сегодня, 13:17

В Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц

В Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц

10 августа 2023, 13:15
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове во время ливня 10 августа рухнули 5 деревьев и затопило несколько улиц
В Ростове во время ливней от населения поступило 11 обращений из-за рухнувших деревьев и подтопления улиц, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, ранним утром 10 августа Ростов-на-Дону накрыло ливнями и градом, которые не прекращались несколько часов. В городе действовало штормовое предупреждение, когда началась буря, а потому техника и экстренные службы были готовы к устранению последствий непогоды.

Власти уточнили, что на номер 112 поступили 11 обращений от ростовчан, которые объявили, что в результате непогоды на территории города упало пять деревьев, в различных районах зафиксировали шесть подтоплений.

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Самый серьезный удар на себя принял Первомайский район, в котором упали деревья на улицах Туполева, в переулке Беломорском, 50 лет РСМ, а также Щербакова. На улице Шолохова дождь затопил ливневки, а на улице Фабричной под воду ушел участок с частным домом.

Власти напомнили, что сейчас рабочие заняты очисткой ливневок, а также попросили жителей внимательно выбирать места для парковки, что не перекрывать ливневки или не повредить машину упавшим деревом или рекламным щитом.

Если горожанам требуется помощь, их просят звонить в Департамент ЖКХ по номерам 8(863) 244-25-98, 8(863) 244-26-91 или 8(863) 244-26-93, либо обращаться к ООО «МСЮ» по телефону 8(863) 320-20-23.

Ранее улицу Малиновского вновь перекрыли из-за подтоплений.

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