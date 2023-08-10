В Ростове выпал град величиной с грецкий орех

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Утро четверга, 10 августа, началось в Ростове с мощного ливня. Он сопровождался молнией, грозой и градом. Диаметр последнего в разных районах Ростова варьировался от горошин до размера грецкого ореха. Фото огромных градин шокировало местных жителей.
В соцсетях они пишут: «Это точно лето?», «На Темернике тоже сегодня был, но мелкий», «В центре небольшой град был. Вроде машины целы все», «На Сельмаше тоже был», «На левом берегу купный град был сегодня».
Утром, во время бушевания непогоды, люди, которые ехали на работу, перебежками добирались до остановок. Некоторых же спасали зонты.