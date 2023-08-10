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В сети публикуют фото града размером с перепелиное яйцо в Ростове 10 августа

В Ростове выпал град величиной с грецкий орех

10 августа 2023, 08:16
Фото: Andrea Pavanello/cc by sa 3.0/wikimedia.org
В сети публикуют фото града размером с перепелиное яйцо в Ростове 10 августа
После мощного ливня утром 10 августа на Ростов также обрушился град размером с грецкий орех, фото с ним публикуют в соцсетях местные жители.

Утро четверга, 10 августа, началось в Ростове с мощного ливня. Он сопровождался молнией, грозой и градом. Диаметр последнего в разных районах Ростова варьировался от горошин до размера грецкого ореха. Фото огромных градин шокировало местных жителей.

Фото огромных градин шокировало местных жителей.Фото огромных градин шокировало местных жителей.
Фото огромных градин шокировало местных жителей.
Фото: ТГ канал Это Ростов!
Мощным градом побило машины в Ростове-на-Дону утром 10 августа
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В сети публикуют фото града размером с перепелиное яйцо в Ростове 10 августа
Видео: ТГ Rostovinside

В соцсетях они пишут: «Это точно лето?», «На Темернике тоже сегодня был, но мелкий», «В центре небольшой град был. Вроде машины целы все», «На Сельмаше тоже был», «На левом берегу купный град был сегодня».

Утром, во время бушевания непогоды, люди, которые ехали на работу, перебежками добирались до остановок. Некоторых же спасали зонты.

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