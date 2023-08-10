В Ростове жилье в новостройках за июль подешевело всего на 0,1%

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Портал «Домострой» проанализировал ситуацию на рынке строящегося жилья и выяснил, что за июль стоимость квадратного метра в новостройках в среднем снизилась на 0,1% или 121 рубль. При этом средняя цена квадратного метра в Ростове составила 117,42 тысячи рублей.
Однако если смотреть на ситуацию в каждом отдельном районе, то картина складывается иная.
Так в Ворошиловском районе «квадрат» с июня подорожал на 533 рубля, в Железнодорожном районе — на 1041 рубль, а в Пролетарском, Советском и Октябрьском районах стоимость квадратного метра жилья в новостройках выросла на сумму от 2,4 до 2,64 тысячи рублей. В этих районах цены за месяц поднялись на 0,5-2,54%. При этом средний уровень цен вырос до 109,3—122,5 тысячи рублей за квадратный метр.
А вот в центре города и Первомайском районе цены за июнь «рухнули». В Кировском районе квадратный метр потерял в цене 3945 рублей, Первомайский — 1279 рублей, а вот в Ленинском стоимость «квадрата» упала на 7,86 тысячи рублей — со 145,9 до 138 тысяч рублей.
Ранее в Ростове назвали самые дорогие квартиры, которые выставили на продажу за последний месяц.