В Ростове жилье в новостройках за июль подешевело всего на 0,1%

Так в Ворошиловском районе «квадрат» с июня подорожал на 533 рубля, в Железнодорожном районе — на 1041 рубль, а в Пролетарском, Советском и Октябрьском районах стоимость квадратного метра жилья в новостройках выросла на сумму от 2,4 до 2,64 тысячи рублей. В этих районах цены за месяц поднялись на 0,5-2,54%. При этом средний уровень цен вырос до 109,3—122,5 тысячи рублей за квадратный метр.