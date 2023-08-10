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Posted Сегодня, 16:52

Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

В Ростове жилье в новостройках за июль подешевело всего на 0,1%

В Ростове жилье в новостройках за июль подешевело всего на 0,1%

10 августа 2023, 16:52
Фото: 1MI
В Ростове жилье в новостройках за июль подешевело всего на 0,1%
В Ростове стоимость квадратного метра строящегося жилья снизилась за июль в среднем на 121 рубль, об этом рассказали донские СМИ.

Портал «Домострой» проанализировал ситуацию на рынке строящегося жилья и выяснил, что за июль стоимость квадратного метра в новостройках в среднем снизилась на 0,1% или 121 рубль. При этом средняя цена квадратного метра в Ростове составила 117,42 тысячи рублей.

Однако если смотреть на ситуацию в каждом отдельном районе, то картина складывается иная.

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Так в Ворошиловском районе «квадрат» с июня подорожал на 533 рубля, в Железнодорожном районе — на 1041 рубль, а в Пролетарском, Советском и Октябрьском районах стоимость квадратного метра жилья в новостройках выросла на сумму от 2,4 до 2,64 тысячи рублей. В этих районах цены за месяц поднялись на 0,5-2,54%. При этом средний уровень цен вырос до 109,3—122,5 тысячи рублей за квадратный метр.

А вот в центре города и Первомайском районе цены за июнь «рухнули». В Кировском районе квадратный метр потерял в цене 3945 рублей, Первомайский — 1279 рублей, а вот в Ленинском стоимость «квадрата» упала на 7,86 тысячи рублей — со 145,9 до 138 тысяч рублей.

Ранее в Ростове назвали самые дорогие квартиры, которые выставили на продажу за последний месяц.

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