В Ростовской области 10 августа водитель без прав спровоцировал ДТП с погибшим

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
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Updated Сегодня, 17:20
Ранним утром в четверг, 10 августа, около 06.40 мск на 53-м километре дороги «Шахты — Цимлянск» в Усть-Донецком районе Ростовской области произошла авария, в которой погиб один человек.
По предварительной информации, 26-летний водитель Nissan Almera ехал по трассе «Шахты — Цимлянск» без водительских прав и не выбрал безопасный интервал с автомобилем, который ехал ему навстречу. Это привело к столкновению с автомобилем Lada Largus под управлением 64-летнего мужчины.
В результате аварии пожилой мужчина скончался на месте ДТП до прибытия врачей, а водителя Nissan Almera с травмами доставили в больницу. Теперь полиции предстоит установить все обстоятельства аварии.
Ранее на Северном обходе Ростова в ДТП пострадали шесть человек, двое из них дети.