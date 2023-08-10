В Ростовской области 10 августа водитель без прав спровоцировал ДТП с погибшим

По предварительной информации, 26-летний водитель Nissan Almera ехал по трассе «Шахты — Цимлянск» без водительских прав и не выбрал безопасный интервал с автомобилем, который ехал ему навстречу. Это привело к столкновению с автомобилем Lada Largus под управлением 64-летнего мужчины.