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В Ростовской области 10 августа водитель без прав спровоцировал ДТП с погибшим

В Ростовской области 10 августа водитель без прав спровоцировал ДТП с погибшим

10 августа 2023, 17:18
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области 10 августа водитель без прав спровоцировал ДТП с погибшим
В Ростовской области в аварии на дороге «Шахты — Цимлянск» разбился водитель отечественного автомобиля, пострадал еще один человек, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

Ранним утром в четверг, 10 августа, около 06.40 мск на 53-м километре дороги «Шахты — Цимлянск» в Усть-Донецком районе Ростовской области произошла авария, в которой погиб один человек.

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По предварительной информации, 26-летний водитель Nissan Almera ехал по трассе «Шахты — Цимлянск» без водительских прав и не выбрал безопасный интервал с автомобилем, который ехал ему навстречу. Это привело к столкновению с автомобилем Lada Largus под управлением 64-летнего мужчины.

В результате аварии пожилой мужчина скончался на месте ДТП до прибытия врачей, а водителя Nissan Almera с травмами доставили в больницу. Теперь полиции предстоит установить все обстоятельства аварии.

Ранее на Северном обходе Ростова в ДТП пострадали шесть человек, двое из них дети.

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