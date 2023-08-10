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Собравшийся на СВО глава Цимлянского района в Ростовской области заключен под стражу

В Ростовской области арестовали собравшегося на СВО главу администрации района

10 августа 2023, 09:07
Фото: 1MI
Собравшийся на СВО глава Цимлянского района в Ростовской области заключен под стражу
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в отношении главы Цимянского района Владимира Светличного, он заключен под стражу, сообщили в пресс-службе судов Ростовской области.

Суд отправил под стражу главу администрации Цимлянского района Ростовской области Владимира Светличного. Он стал фигурантом уголовного дела, связанного с превышением должностных полномочий. Расследованием занимается следственный отдел по городу Волгодонску.

Под стражей Светличному предстоит провести, как минимум, два месяца.

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Подробности дела пока не оглашаются. Известно лишь, что постановление в законную силу пока не вступило.

Светличный, между тем, на днях сообщил, что решил уйти добровольцем на фронт спецоперации. Решение он назвал «осознанным». Глава района даже успел написать заявление в военкомате, которое уже одобрено. Помешает ли заключение под стражу по уголовному делу чиновнику отправиться на фронт, пока неизвестно.

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#Алина Заярная#Происшествие#Общество#Происшествия#Ростовская область#Суд в Ростовской области#Спецоперация#Уголовные дела против чиновников в Ростовской области
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