В Ростовской области арестовали собравшегося на СВО главу администрации района

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Суд отправил под стражу главу администрации Цимлянского района Ростовской области Владимира Светличного. Он стал фигурантом уголовного дела, связанного с превышением должностных полномочий. Расследованием занимается следственный отдел по городу Волгодонску.
Под стражей Светличному предстоит провести, как минимум, два месяца.
Подробности дела пока не оглашаются. Известно лишь, что постановление в законную силу пока не вступило.
Светличный, между тем, на днях сообщил, что решил уйти добровольцем на фронт спецоперации. Решение он назвал «осознанным». Глава района даже успел написать заявление в военкомате, которое уже одобрено. Помешает ли заключение под стражу по уголовному делу чиновнику отправиться на фронт, пока неизвестно.