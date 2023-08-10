В Ростовской области арестовали собравшегося на СВО главу администрации района

Светличный, между тем, на днях сообщил, что решил уйти добровольцем на фронт спецоперации. Решение он назвал «осознанным». Глава района даже успел написать заявление в военкомате, которое уже одобрено. Помешает ли заключение под стражу по уголовному делу чиновнику отправиться на фронт, пока неизвестно.