В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 24-летнюю дончанку

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Шахтная получили сообщение о том, что на станции Хотунок пассажирский поезд «И.Курорт — Чита» сбил молодую женщину. По предварительной информации, причиной гибели 24-летней дончанки стало нарушение правил безопасности при нахождении на объектах железной дороги.