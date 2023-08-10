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В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 24-летнюю дончанку

В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 24-летнюю дончанку

10 августа 2023, 14:17
Фото: 1MI
В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 24-летнюю дончанку
В Ростовской области под колесами поезда погибла 24-летняя девушка, об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

В четверг, 10 августа, стало известно, что транспортная полиция приступила к проверке причин гибели человека на железнодорожных путях.

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Шахтная получили сообщение о том, что на станции Хотунок пассажирский поезд «И.Курорт — Чита» сбил молодую женщину. По предварительной информации, причиной гибели 24-летней дончанки стало нарушение правил безопасности при нахождении на объектах железной дороги.

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Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, чтобы следователи могли принять процессуальное решение.

Пешеходам же напоминают, что железную дорогу необходимо переходить исключительно по специально оборудованным переходам, а также проверять — нет ли около места перехода движущегося поезда.

Ранее в Ростовской области на светофоре сбили мужчину средних лет.

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