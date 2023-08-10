В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 24-летнюю дончанку

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В четверг, 10 августа, стало известно, что транспортная полиция приступила к проверке причин гибели человека на железнодорожных путях.
Сотрудники линейного отдела полиции на станции Шахтная получили сообщение о том, что на станции Хотунок пассажирский поезд «И.Курорт — Чита» сбил молодую женщину. По предварительной информации, причиной гибели 24-летней дончанки стало нарушение правил безопасности при нахождении на объектах железной дороги.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, чтобы следователи могли принять процессуальное решение.
Пешеходам же напоминают, что железную дорогу необходимо переходить исключительно по специально оборудованным переходам, а также проверять — нет ли около места перехода движущегося поезда.
Ранее в Ростовской области на светофоре сбили мужчину средних лет.