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В Ростовской области задержали мужчину, который нелегально купил оружие в зоне СВО

В Ростовской области задержали мужчину, который нелегально купил оружие в зоне СВО

10 августа 2023, 19:00
Фото: 1MI
В Ростовской области задержали мужчину, который нелегально купил оружие в зоне СВО
В Ростовской области якобы задержали мужчину, который приобрел оружие на распродаже в зоне СВО, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Telegram-канал «Чё по Ростову» рассказал, что на автодорожном пункте пропуска «Матвеев Курган» в Авило-Успенке задержали водителя на Lada Granta с краснодарскими номера. По предварительной информации, в автомобиле 50-летнего жителя Адыгеи, въехавшего в Ростовскую область из ДНР, при обыске нашли целый арсенал оружия.

Оперативники обнаружили более 270 патронов с автоматом АК-74, рукояткой, штык ножом, пистолетом Макарова восемью магазинами к купленному вооружению.

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Авторы канала рассказали, что мужчина якобы приобрел оружие в зоне спецоперации на незаконной распродаже стрелкового оружия у села Любовка. Свой шопинг мужчина, дескать, объяснил бытовыми нуждами.

Теперь жителю Адыгеи грозит до пяти лет лишения свободы — в отношении него возбудили дело о незаконном приобретении, перевозке и хранении оружия. Если вина покупателя будет доказана, ему придется отправиться в колонию.

Фото: Telegram-канал «Чё по Ростову»

Обращаем внимание, что данные пока не получили официального подтверждения, информация уточняется.

Ранее у жителя Ростовской области дома обнаружили две коробки пороха и гранату, мужчина хранил их 20 лет.

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