В Ростовской области задержали мужчину, который нелегально купил оружие в зоне СВО

Telegram-канал «Чё по Ростову» рассказал, что на автодорожном пункте пропуска «Матвеев Курган» в Авило-Успенке задержали водителя на Lada Granta с краснодарскими номера. По предварительной информации, в автомобиле 50-летнего жителя Адыгеи, въехавшего в Ростовскую область из ДНР, при обыске нашли целый арсенал оружия.