В Ростовской области задержали мужчину, который нелегально купил оружие в зоне СВО

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Telegram-канал «Чё по Ростову» рассказал, что на автодорожном пункте пропуска «Матвеев Курган» в Авило-Успенке задержали водителя на Lada Granta с краснодарскими номера. По предварительной информации, в автомобиле 50-летнего жителя Адыгеи, въехавшего в Ростовскую область из ДНР, при обыске нашли целый арсенал оружия.
Оперативники обнаружили более 270 патронов с автоматом АК-74, рукояткой, штык ножом, пистолетом Макарова восемью магазинами к купленному вооружению.
Авторы канала рассказали, что мужчина якобы приобрел оружие в зоне спецоперации на незаконной распродаже стрелкового оружия у села Любовка. Свой шопинг мужчина, дескать, объяснил бытовыми нуждами.
Теперь жителю Адыгеи грозит до пяти лет лишения свободы — в отношении него возбудили дело о незаконном приобретении, перевозке и хранении оружия. Если вина покупателя будет доказана, ему придется отправиться в колонию.
Обращаем внимание, что данные пока не получили официального подтверждения, информация уточняется.
Ранее у жителя Ростовской области дома обнаружили две коробки пороха и гранату, мужчина хранил их 20 лет.