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Вдова участника СВО не может получить выплаты из-за ошибки ростовского морга

Вдова участника СВО не может получить выплаты из-за ошибки ростовского морга

10 августа 2023, 16:19
Фото: 1MI
Вдова участника СВО не может получить выплаты из-за ошибки ростовского морга
В Ростове из-за ошибки, совершенной при оформлении документов погибшего бойца СВО из Пятигорска, его вдова не может получить назначенные выплаты, об этом рассказали СМИ.

Портал «АиФ. Ставрополь» со ссылкой на один из Telegram-каналов рассказал, что жительница Пятигорска, потерявшая супруга в ходе СВО, не может получить обещанные выплаты якобы из-за ошибки морга Ростова-на-Дону.

В издании рассказали, что военнослужащего Владислава Г. из Пятигорска мобилизовали осенью 2022 года, его жизнь, по словам сослуживцев, оборвалась 26 июня в Запорожской области. Однако в морге Ростова-на-Дону, по словам супруги бойца, указали неправильную дату — 19 июня.

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Женщина утверждает, что это ошибка, ведь 22 июня ее муж сфотографировался с мэром Пятигорска, который приехал передать бойцам гуманитарную помощь.

Вдова рассказала, что не может связаться с ростовским моргом, и, если в ближайшее время не исправить ошибку — семья не получит выплаты.

Обращаем внимание, что информация о произошедшем пока не получила официального подтверждения, а потому данные нуждаются в проверке в компетентных источниках.

Ранее в Ростовской области оштрафовали водителя, который вез арбузы в зону СВО.

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