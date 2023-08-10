Вдова участника СВО не может получить выплаты из-за ошибки ростовского морга

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 19:58
Updated Сегодня, 19:58
Портал «АиФ. Ставрополь» со ссылкой на один из Telegram-каналов рассказал, что жительница Пятигорска, потерявшая супруга в ходе СВО, не может получить обещанные выплаты якобы из-за ошибки морга Ростова-на-Дону.
В издании рассказали, что военнослужащего Владислава Г. из Пятигорска мобилизовали осенью 2022 года, его жизнь, по словам сослуживцев, оборвалась 26 июня в Запорожской области. Однако в морге Ростова-на-Дону, по словам супруги бойца, указали неправильную дату — 19 июня.
Женщина утверждает, что это ошибка, ведь 22 июня ее муж сфотографировался с мэром Пятигорска, который приехал передать бойцам гуманитарную помощь.
Вдова рассказала, что не может связаться с ростовским моргом, и, если в ближайшее время не исправить ошибку — семья не получит выплаты.
Обращаем внимание, что информация о произошедшем пока не получила официального подтверждения, а потому данные нуждаются в проверке в компетентных источниках.
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