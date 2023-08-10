Вдова участника СВО не может получить выплаты из-за ошибки ростовского морга

В издании рассказали, что военнослужащего Владислава Г. из Пятигорска мобилизовали осенью 2022 года, его жизнь, по словам сослуживцев, оборвалась 26 июня в Запорожской области. Однако в морге Ростова-на-Дону, по словам супруги бойца, указали неправильную дату — 19 июня.