Власти Ростовской области заявили об остром дефиците врачей и учителей

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
В четверг, 10 августа, стало известно, что в Ростовской области на рынке труда возник острый дефицит врачей и учителей. Согласно данным портала «Работа в России» в Ростовской области «не закрытыми» остались вакансии для поиска более двух тысяч врачей и 1,5 тысячи учителей. Это обеспечивает этим профессиям третье и пятое место в рейтинге наиболее востребованных специальностей.
По словам Мананкиной, действующие механизмы для решения кадровой проблемы фактически не работают, а потому необходимо искать другие способы привлечь молодых специалистов.
Власти считают, что решение может стать подготовка медиков и учителей по целевым договорам, где заказчиком будут выступать определенные школы или больницы. После завершения обучения специалисту нужно будет проработать в этой организации не менее трех лет или вернуть средства, затраченные на обучение.
Кроме того, поддержкой для молодых врачей и педагогов может стать выплата «подъемных» при первичном трудоустройстве со сроком «отработки» не менее трех лет.
Третьим способом привлечения кадров называют повышение уровня зарплаты с помощью ежемесячных доплат до тех пор, пока специалист не наработает стаж для получения надбавок.
Ранее власти Ростовской области рассказали, что региону не хватает специалистов инженерно-технических специальностей.