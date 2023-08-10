Власти Ростовской области заявили об остром дефиците врачей и учителей

В четверг, 10 августа, стало известно, что в Ростовской области на рынке труда возник острый дефицит врачей и учителей. Согласно данным портала «Работа в России» в Ростовской области «не закрытыми» остались вакансии для поиска более двух тысяч врачей и 1,5 тысячи учителей. Это обеспечивает этим профессиям третье и пятое место в рейтинге наиболее востребованных специальностей.