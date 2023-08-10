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Published Сегодня, 13:16

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Updated Сегодня, 13:18

Власти Ростовской области заявили об остром дефиците врачей и учителей

Власти Ростовской области заявили об остром дефиците врачей и учителей

10 августа 2023, 13:16
Фото: 1MI
Власти Ростовской области заявили об остром дефиците врачей и учителей
В Ростовской области третье и пятое место в рейтинге самых востребованных специальностей занимают врачи и учителя, об этом сообщила председатель комитета ЗСРО по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлана Мананкина в своем Telegram-канале.

В четверг, 10 августа, стало известно, что в Ростовской области на рынке труда возник острый дефицит врачей и учителей. Согласно данным портала «Работа в России» в Ростовской области «не закрытыми» остались вакансии для поиска более двух тысяч врачей и 1,5 тысячи учителей. Это обеспечивает этим профессиям третье и пятое место в рейтинге наиболее востребованных специальностей.

По словам Мананкиной, действующие механизмы для решения кадровой проблемы фактически не работают, а потому необходимо искать другие способы привлечь молодых специалистов.

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Власти считают, что решение может стать подготовка медиков и учителей по целевым договорам, где заказчиком будут выступать определенные школы или больницы. После завершения обучения специалисту нужно будет проработать в этой организации не менее трех лет или вернуть средства, затраченные на обучение.

Кроме того, поддержкой для молодых врачей и педагогов может стать выплата «подъемных» при первичном трудоустройстве со сроком «отработки» не менее трех лет.

Третьим способом привлечения кадров называют повышение уровня зарплаты с помощью ежемесячных доплат до тех пор, пока специалист не наработает стаж для получения надбавок.

Ранее власти Ростовской области рассказали, что региону не хватает специалистов инженерно-технических специальностей.

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