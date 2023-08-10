«Всё нужно просчитывать»: как развитие туризма влияет на экологию Краснодарского края

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Эксперт объяснил, что сначала следует исследовать новые сведения о возможностях природы и экосистемы, выяснить, готова ли она к перегрузке, а затем активно развивать курорты. Также, по его словам, важна исправная работа всех систем, которые могут производить случайные утечки в водоёмы всего края.
«Если не отремонтированы сети, если будут утечки, то все попадёт в море. Особенно в пиковые нагрузки при высокой температуре воды, бактерии размножаются, что пагубно влияет на здоровье человека, а дети глотают эту воду. У нас просчитывается всё: количество зелени на душу населения, количество ресурса и воды на участке и так далее. Если небольшой и неподготовленный участок будут позиционировать как место отдыха, люди начнут забиваться, не ходить и вообще там не дышать. О какой экологии тогда пойдёт речь?», — добавил эколог.
Также эколог упомянул о непреодолимом желании соотечественников обустроиться в городе Сочи, найти комфортное жилье рядом с зеленью и морем, что обусловлено ростом запросов у населения: «Но город Сочи — это курорт, а не микрорайон у моря», — заключил собеседник.
Александр Зобнин и другие специалисты призывают всех прибегать к рекомендациям экологов и учёных, которые выявляют максимальные нагрузки для конкретного района, чтобы выдержать определенный турпоток.