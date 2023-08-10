«Всё нужно просчитывать»: как развитие туризма влияет на экологию Краснодарского края

«Если не отремонтированы сети, если будут утечки, то все попадёт в море. Особенно в пиковые нагрузки при высокой температуре воды, бактерии размножаются, что пагубно влияет на здоровье человека, а дети глотают эту воду. У нас просчитывается всё: количество зелени на душу населения, количество ресурса и воды на участке и так далее. Если небольшой и неподготовленный участок будут позиционировать как место отдыха, люди начнут забиваться, не ходить и вообще там не дышать. О какой экологии тогда пойдёт речь?», — добавил эколог.