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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Эксперт рассказал, почему развитие туризма плохо влияет на экологию Кубани

«Всё нужно просчитывать»: как развитие туризма влияет на экологию Краснодарского края

10 августа 2023, 14:01
Фото: kurort.krasnodar.ru/cc by 4.0
Эксперт рассказал, почему развитие туризма плохо влияет на экологию Кубани

Эксперт рассказал Зобнин, почему развитие туризма плохо влияет на экологию Кубани

Поток отдыхающих в Краснодарском крае стремительно возрастает, при этом игнорирование рекомендаций экологов может привести к катастрофе. Руководитель сочинского отделения Русского Географического Общества Александр Зобнин рассказал о влиянии туризма на экологию южного региона.

Эксперт объяснил, что сначала следует исследовать новые сведения о возможностях природы и экосистемы, выяснить, готова ли она к перегрузке, а затем активно развивать курорты. Также, по его словам, важна исправная работа всех систем, которые могут производить случайные утечки в водоёмы всего края.

«Если не отремонтированы сети, если будут утечки, то все попадёт в море. Особенно в пиковые нагрузки при высокой температуре воды, бактерии размножаются, что пагубно влияет на здоровье человека, а дети глотают эту воду. У нас просчитывается всё: количество зелени на душу населения, количество ресурса и воды на участке и так далее. Если небольшой и неподготовленный участок будут позиционировать как место отдыха, люди начнут забиваться, не ходить и вообще там не дышать. О какой экологии тогда пойдёт речь?», — добавил эколог.

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Особенно в пиковые нагрузки при высокой температуре воды, бактерии размножаются, что пагубно влияет на здоровье человека, а дети глотают эту воду.Особенно в пиковые нагрузки при высокой температуре воды, бактерии размножаются, что пагубно влияет на здоровье человека, а дети глотают эту воду.
Особенно в пиковые нагрузки при высокой температуре воды, бактерии размножаются, что пагубно влияет на здоровье человека, а дети глотают эту воду.
Фото: mintekgkh.krasnodar.ru/cc by 4.0

Также эколог упомянул о непреодолимом желании соотечественников обустроиться в городе Сочи, найти комфортное жилье рядом с зеленью и морем, что обусловлено ростом запросов у населения: «Но город Сочи — это курорт, а не микрорайон у моря», — заключил собеседник.

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Александр Зобнин и другие специалисты призывают всех прибегать к рекомендациям экологов и учёных, которые выявляют максимальные нагрузки для конкретного района, чтобы выдержать определенный турпоток.

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