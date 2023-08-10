Яйца резко подорожали в Ростовской области вслед за курятиной

Ростовстат сообщил о ценах в Ростовской области в июле. Выяснилось, что в сравнении с предыдущем месяцем стоимость всех товаров и услуг увеличилась на 0,37%. Однако, если сравнивать цены с июлем прошлого года, их рост составил 3,04%. При этом сильнее всего подорожали именно продовольственные товары — на 3,17% за год.