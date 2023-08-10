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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Яйца в Ростовской области за месяц подорожали почти на 5%, а мясо — на 2%

Яйца резко подорожали в Ростовской области вслед за курятиной

10 августа 2023, 10:23
Фото: 1MI
Яйца в Ростовской области за месяц подорожали почти на 5%, а мясо — на 2%
В Ростовской области в июле значительно подорожали яйца, мясо и птица, сообщили в Ростовстате.

Ростовстат сообщил о ценах в Ростовской области в июле. Выяснилось, что в сравнении с предыдущем месяцем стоимость всех товаров и услуг увеличилась на 0,37%. Однако, если сравнивать цены с июлем прошлого года, их рост составил 3,04%. При этом сильнее всего подорожали именно продовольственные товары — на 3,17% за год.

Из продуктов в июле индексация ощутимей всего коснулась яиц — они поднялись в цене на 4,97%. На 1,8% подорожали мясо и птица. Вместе с тем, значительно подешевела плодовоовощная продукция — на 2,97%. На 1,65% упали в цене макаронные изделия.

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Также в Ростовстате подтвердили рост цен на бензин в регионе в июле. Индексация составила сразу 3,68% в сравнении с июнем. За год же рост цен на топливо составил 6,08%.

Ранее Минэнерго назвало временным рост цен на бензин в Ростовской области в июле.

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