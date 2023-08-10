Жители рассказали, как под Ростовом нелегально вырубили почти сотню деревьев акации

«Мы составили административный протокол, акт, вызвали Минприроды, был осмотр. Но часть деревьев, что он вырубил, были на его участке с порослями. А за то, что он залез на муниципальную территорию — составлен административный протокол. Но нет такого, что он уничтожил 100 деревьев. Честно говоря, эта лесополоса была гадкая и больная. Эти жители, которые жалуются, мусором ее и завалили. А если человек расчистит, то будет нормально», — сообщили в администрации поселения.