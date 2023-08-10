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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

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Жители рассказали, как под Ростовом нелегально вырубили почти сотню деревьев акации

Жители рассказали, как под Ростовом нелегально вырубили почти сотню деревьев акации

10 августа 2023, 10:26
Фото: Лада Трушкина / rostovgazeta.ru
Жители рассказали, как под Ростовом нелегально вырубили почти сотню деревьев акации
В поселке Темерницкий Щепкинского сельского поселения Аксайского района предприниматель вырубил почти сто живых, здоровых деревьев акации. И планирует дальше рубить деревья. Об этом RostovGazeta сообщили жители поселка.

Проживающие в поселке Темерницкий бьют тревогу. По словам людей, раньше здесь были земли сельхозназначения с ветрозащитными и почвозащитными лесополосами. А недавно лесополосу стали уничтожать.

«Местный предприниматель перевел земли из сельхозназначения в ИЖС с целью продать и заработать. Но когда он делал кадастровую разметку, на территории не заложил дорогу. И придумал великолепный ход — вырубил лесополосу — порядка ста крупных здоровых акаций, чтобы сделать дорогу. И дальше собирается рубить деревья», — отмечает житель поселка Лада Трушкина.

Люди добавляют, что от пышной, зеленой лесополосы, где в момент цветения акации люди наслаждались прекрасным запахом, сегодня осталось лишь два ряда хиленьких деревьев.

Выяснилось, что предпринимателя, уничтожившего лесополосу, здесь все знают. По словам местных жителей, он не первый раз изменяет категорию земельных участков с целью продажи.

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Жители рассказали, как под Ростовом нелегально вырубили почти сотню деревьев акации
Видео: Лада Трушкина / rostovgazeta.ru

«Разрешения на вырубку деревьев у него не было. Похоже, что он даже не задумывался об его получении. Я обратилась в правоохранительные органы. Мне сообщили, что часть деревьев он вырубил на своей территории, что законно. А часть — действительно на территории администрации. И за это ему выпишут штраф», — говорит Лада Трушкина.

Жители поселка подозревают, что размер штрафа будет чисто номинальный. Но люди намерены бороться за восстановление лесополосы.

«Все же знают, что у нас творится с экологией. Нас убеждают, что город должен становиться зеленым, а на деле мы видим обратное», — возмущаются собственники земельных участков.

Люди рассказывают, что недавно на территории уничтоженной лесополосы рабочий пытался выкорчевывать пни. Но его предупредили об обращении в правоохранительные органы, и рабочий быстренько свернул свою деятельность. Однако часть деревьев уже успели сгрузить поодаль, хотя пни так и остались стоять.

После уточнения территории, в отделе ЖКХ администрации поселения вспомнили, что «недавно был инцидент»После уточнения территории, в отделе ЖКХ администрации поселения вспомнили, что «недавно был инцидент»
После уточнения территории, в отделе ЖКХ администрации поселения вспомнили, что «недавно был инцидент»После уточнения территории, в отделе ЖКХ администрации поселения вспомнили, что «недавно был инцидент»
После уточнения территории, в отделе ЖКХ администрации поселения вспомнили, что «недавно был инцидент»
Фото: Лада Трушкина / rostovgazeta.ru
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В администрации Щепкинского сельского поселения, куда за разъяснением ситуации обратился корреспондент RostovGazeta, поинтересовались:

«А кто вам дал такую информацию? Надо понимать, кто так врет хорошо у нас».

После уточнения территории, в отделе ЖКХ администрации поселения вспомнили, что «недавно был инцидент».

«Мы составили административный протокол, акт, вызвали Минприроды, был осмотр. Но часть деревьев, что он вырубил, были на его участке с порослями. А за то, что он залез на муниципальную территорию — составлен административный протокол. Но нет такого, что он уничтожил 100 деревьев. Честно говоря, эта лесополоса была гадкая и больная. Эти жители, которые жалуются, мусором ее и завалили. А если человек расчистит, то будет нормально», — сообщили в администрации поселения.

Жители рассказали, как под Ростовом нелегально вырубили почти сотню деревьев акации
Видео: Лада Трушкина / rostovgazeta.ru

Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что на улице Каширской в Ростове ради строительства непонятного объекта, вырубили почти сотню полувековых крупномеров. И хотя строительство было прекращено, обещанной компенсационной высадки деревьев местные жители не наблюдают. На месте участка уже год зияет огромное пространство с незаконченным циклом нулевых работ.

Для застройки участка на Западном в Ростове вырубили почти сотню здоровых деревьев
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