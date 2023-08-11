60 противопожарных тракторов получили муниципальные образования Ростовской области



— Трактор оборудован бочкой для воды емкостью четыре кубический метра, что «закрывает» около 500 квадратных метров площади возгорания. Есть роторная косилка, ковш для расчистки крупных завалов, блок для опашки населенных пунктов. Такая техника — большое подспорье нашей добровольной пожарной дружине, сформированной из казаков Всевеликого войска Донского. Она позволяет не только ликвидировать возгорания, но и проводить профилактические мероприятия для их предотвращения, — пояснил Александр Воронов.