60 противопожарных тракторов получили муниципальные образования Ростовской области

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Транспортные средства будут использованы для борьбы с возгораниями, покоса сорной травы, а также опашки населенных пунктов в период действия особого противопожарного режима. Сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.
Одним из первых муниципальных образований, пожарную безопасность которого обеспечит новое оборудование, стало Богдановское сельское поселение Каменского района области, где проживает около пяти тысяч человек.
Как отметил глава администрации Богдановского сельского поселения Александр Воронов, новая техника позволит тушить как ландшафтные, так и лесные пожары.
— Трактор оборудован бочкой для воды емкостью четыре кубический метра, что «закрывает» около 500 квадратных метров площади возгорания. Есть роторная косилка, ковш для расчистки крупных завалов, блок для опашки населенных пунктов. Такая техника — большое подспорье нашей добровольной пожарной дружине, сформированной из казаков Всевеликого войска Донского. Она позволяет не только ликвидировать возгорания, но и проводить профилактические мероприятия для их предотвращения, — пояснил Александр Воронов.
На покупку техники из областного бюджета было направлено 234 миллиона рублей, такое решение принял губернатор Ростовской области Василий Голубев.
В настоящее время в большинстве муниципальных образований установилась высокая, и даже чрезвычайная пожарная опасность. Сохраняется высокая степень угрозы возникновения лесных пожаров и загораний сухой растительности. По всей территории области действует особый противопожарный режим, на этот период в регионе введены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности, пожнивных остатков и бытовых отходов на всей территории области.
Заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков напомнил, что в период действия особого противопожарного режима осуществляется патрулирование территорий населенных пунктов силами местного населения и добровольных пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения. Организовано патрулирование территорий лесных земель и сельскохозяйственных угодий в рамках мониторинга лесных пожаров и выжигания сухой растительности. Виновные в нарушении законодательства понесут административное наказание.