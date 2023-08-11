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Бойцы СВО раскритиковали ростовских гаишников после скандала с волонтером

Бойцы СВО раскритиковали ростовских гаишников после скандала с волонтером

11 августа 2023, 07:55
Фото: 1MI
Бойцы СВО раскритиковали ростовских гаишников после скандала с волонтером
Участники спецоперации записали видеообращение к сотрудникам ГИБДД из Ростовской области после того, как оштрафовали доставлявшего гуманитарную помощь волонтера, ролик появился на Youtube.

В подписи к видео говорится, что сотрудники ГИБДД под Зерноградом остановили и оштрафовали за тонировку гуманитарщика на военных машинах. Автор утверждает, что позже правоохранители якобы заявили, что этот человек никогда не был в зоне СВО.

Теперь несколько бойцов в ролике рассказали об этом волонтере с позывным Батя, который помогает госпиталю.

В Ростовской области задержали мужчину, который нелегально купил оружие в зоне СВО
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Теперь несколько бойцов в ролике рассказали об этом волонтере с позывным Батя, который помогает госпиталю.
Видео: Видеоканал @grаjdаninСССP001

«Очень хочется передать привет правоохранительным органам региона. Этот человек попал в непрятную ситуацию, а сотрудники ГИБДД уверены, что он никогда не был в зоне спецоперации», — заявил один из бойцов на видео.

Он добавил, что волонтер, рискуя своей жизнью, помогает остальным в зоне СВО. Также боец попросил силовые ведомства обратить внимание на это видеообращение.

Читайте о том, как донские инспекторы ДПС оштрафовали водителя, который вез арбузы в зону СВО.

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