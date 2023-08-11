Бойцы СВО раскритиковали ростовских гаишников после скандала с волонтером

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
В подписи к видео говорится, что сотрудники ГИБДД под Зерноградом остановили и оштрафовали за тонировку гуманитарщика на военных машинах. Автор утверждает, что позже правоохранители якобы заявили, что этот человек никогда не был в зоне СВО.
Теперь несколько бойцов в ролике рассказали об этом волонтере с позывным Батя, который помогает госпиталю.
«Очень хочется передать привет правоохранительным органам региона. Этот человек попал в непрятную ситуацию, а сотрудники ГИБДД уверены, что он никогда не был в зоне спецоперации», — заявил один из бойцов на видео.
Он добавил, что волонтер, рискуя своей жизнью, помогает остальным в зоне СВО. Также боец попросил силовые ведомства обратить внимание на это видеообращение.
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