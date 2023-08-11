rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Дефицит дворников и токарей на Кубани: почему это происходит?

Дефицит дворников, медиков и токарей на Кубани: почему ими не хотят работать?

11 августа 2023, 11:57
Фото: usnavy/cc0/wikimedia.org
Дефицит дворников и токарей на Кубани: почему это происходит?

Эксперт рассказал о дефиците дворников, медиков и токарей в Краснодарском крае

На начало августа самыми дефицитными сотрудниками в Краснодарском крае стали медики, дворники, токари и фрезеровщики. О причинах нехватки рабочей силы в южном регионе рассказала RostovGazeta руководитель по связям hh.ру Юг Екатерина Никифорова.

По мнению эксперта, свою негативную роль на рынке труда сыграли несколько объективных факторов.

«Про рынок труда важно понимать следующее: ситуация сложная, не случайно появились два термина для её описания — „рынок соискателя“ и „жёсткий рынок“. Причинами дефицита являются убыль населения, старение и убывание рабочей силы, так как количество работников моложе 35 лет сократилось на 1,3 миллиона за 2022 год, дисбаланс в системе образования, эмиграция и уменьшение притока трудовых мигрантов», — объяснила Екатерина Никифорова.

В Ростове-на-Дону назвали вакансии с высокой зарплатой и без опыта работы
Узнать подробнее

Кроме того, в настоящее время вышеперечисленные вакансии не стоят в приоритете большей части населения, на сегодняшний день отмечается низкая популярность рабочих профессий.

Ранее Rostovgazeta писала о том, почему вакансии на удалённую работу так популярны.

Читайте также:
В Краснодаре нашли водителя, который прокатил на крыше авто обнаженную девушкуПсихолог рассказала о причинах массовой агрессии мигрантов на юге РоссииУрбанист рассказал, почему Краснодар обошел Ростов по развитию
#София Дибияева#Вакансии#Работа#Миграция#Рынок труда#Краснодарский край#Медики#Дворники#Токари#Фрезеровщики#Население#Эмиграция#Старение#Трудовые мигранты#Образование#Приоритет#Низкая популярность#Рабочие профессии#Удалённая работа#Общество#Новости Краснодара#Краснодар#Последние новости Кубани на сегодня
Подпишитесь
В Ростове ловят коррумпированных полицейских, пока город снова тонет под дождем
Вчера, 15:24
Донские инспекторы ДПС оштрафовали водителя, который вез арбузы в зону СВО
Вчера, 15:16
В полиции рассказали, кто похитил пятилетнего ребенка в Ростове-на-Дону
Вчера, 14:30
Урбанист Зайцев назвал ошибку, из-за которой в ливни закрывают Малиновского в Ростове
Вчера, 10:07
На дороге к озеру в Абхазии погибла российская туристка
Вчера, 14:35
«Я мзду не беру»: актер Павел Луспекаев — донской армянин и русский патриот
Сегодня, 06:50