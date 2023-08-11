Дефицит дворников, медиков и токарей на Кубани: почему ими не хотят работать?

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
По мнению эксперта, свою негативную роль на рынке труда сыграли несколько объективных факторов.
«Про рынок труда важно понимать следующее: ситуация сложная, не случайно появились два термина для её описания — „рынок соискателя“ и „жёсткий рынок“. Причинами дефицита являются убыль населения, старение и убывание рабочей силы, так как количество работников моложе 35 лет сократилось на 1,3 миллиона за 2022 год, дисбаланс в системе образования, эмиграция и уменьшение притока трудовых мигрантов», — объяснила Екатерина Никифорова.
Кроме того, в настоящее время вышеперечисленные вакансии не стоят в приоритете большей части населения, на сегодняшний день отмечается низкая популярность рабочих профессий.
Ранее Rostovgazeta писала о том, почему вакансии на удалённую работу так популярны.