Детям из Ростова, пострадавшим на Гребном канале, выплатят 525 тысяч рублей

Журналисты поинтересовались, почему выплаты осуществляла городская администрация, а не областные власти, в чьей собственности находится Гребной канал. Асатрян назвала это личной инициативой ростовских властей. «Администрация Батайска выделила „своим“ детям — тем, кто там пострадал, из числа батайчан. Было принято решение, что и ростовским детям мы тоже выплатим», — приводят слова чиновницы СМИ.