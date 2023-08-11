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Дети, пострадавшие в трагедии на Гребном канале в Ростове, получили 525 тысяч рублей

Детям из Ростова, пострадавшим на Гребном канале, выплатят 525 тысяч рублей

11 августа 2023, 18:26
Фото: rostovgazeta.ru
Дети, пострадавшие в трагедии на Гребном канале в Ростове, получили 525 тысяч рублей
Дети, пострадавшие от обрушения трибуны на Гребном канале в Ростове, получат компенсацию в виде 525 тысяч рублей, заявили в городской администрации.

В заседании постоянной комиссии по бюджету городской думы Ростова замглавы администрации города Татьяна Асатрян рассказала о помощи пострадавшим в результате трагедии на Гребном канале. Инцидент произошел 30 мая. Тогда из-за сильного порыва ветра повалилась трибуна со зрителями футбольного матча между юниорами. В результате один человек погиб и еще 21 пострадал.

«Блокнот» приводит слова Асатрян, что всем пострадавшим выделили материальную помощь в 525 тысяч рублей — то есть по 25 тысяч рублей на каждого.

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Журналисты поинтересовались, почему выплаты осуществляла городская администрация, а не областные власти, в чьей собственности находится Гребной канал. Асатрян назвала это личной инициативой ростовских властей. «Администрация Батайска выделила „своим“ детям — тем, кто там пострадал, из числа батайчан. Было принято решение, что и ростовским детям мы тоже выплатим», — приводят слова чиновницы СМИ.

Напомним, что в матче участвовали подростки как из Ростова, так и из Батайска. Единственной погибшей оказалась мама одного из футболистов.

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