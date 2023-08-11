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Экс-директора главного водоканала Ростовской области оправдали по уголовному делу

Экс-директора главного водоканала Ростовской области оправдали по уголовному делу

11 августа 2023, 11:36
Фото: pxhere.com
Экс-директора главного водоканала Ростовской области оправдали по уголовному делу
В Ростове-на-Дону суд оправдал Наталью Ефимченко, которой вменяли неуплату налогов, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Суд установил, что Ефимченко занимала пост временно исполняющей обязанности гендиректора ГУП, ее обвиняли в том, что она скрыла деньги, которые должны были пойти на налоги. Речь идет о сумме в девять миллионов рублей.

«Однако сторона обвинения не представила достаточно доказательств о том, Ефимченко скрывала деньги. Последняя действовала в состоянии крайней необходимости», — сказано в сообщении.

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Суд установил, что обвиняемая пыталась не допустить, чтобы предприятие приостановило работу. Оно является поставщиком в сфере водоснабжения и водоотведения.

В результате Ефимченко оправдали и сняли арест с ее имущества. По информации СМИ, она работала в компании «Управление развития систем водоснабжения».

Ранее капитана полиции осудили за попытку обмануть преступницу в Ростове-на-Дону.

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