Экс-директора главного водоканала Ростовской области оправдали по уголовному делу

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Суд установил, что Ефимченко занимала пост временно исполняющей обязанности гендиректора ГУП, ее обвиняли в том, что она скрыла деньги, которые должны были пойти на налоги. Речь идет о сумме в девять миллионов рублей.
«Однако сторона обвинения не представила достаточно доказательств о том, Ефимченко скрывала деньги. Последняя действовала в состоянии крайней необходимости», — сказано в сообщении.
Суд установил, что обвиняемая пыталась не допустить, чтобы предприятие приостановило работу. Оно является поставщиком в сфере водоснабжения и водоотведения.
В результате Ефимченко оправдали и сняли арест с ее имущества. По информации СМИ, она работала в компании «Управление развития систем водоснабжения».
Ранее капитана полиции осудили за попытку обмануть преступницу в Ростове-на-Дону.