Гастрономический фестиваль «Сделано на Дону» пройдет в Ростове 12 августа

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
В субботу, 12 августа, в Ростове пройдет гастрономический фестиваль «Сделано на Дону». Мероприятие состоится в парке Революции. Его начало намечено на 12.00 мск.
В рамках фестиваля развернется ярмарка производителей, прошедших сертификацию «Сделано на Дону». Гости смогут попробовать и приобрести молочную продукцию, сыры, выпечку, сладости, джемы, соусы, колбасы, мясные деликатесы, шоколад, пастилу и многое другое.
Также в рамках фестиваля приготовят так называемое «главное блюдо». Им станет «Солянка из осетра и сома по-ростовски» по рецепту XIX века.
Дети и взрослые смогут поучаствовать в мастер-классе по приготовлению донских голубцов с муссом из раковых шеек под сливочно-икорным соусом, а также пирожного «картошка» с сезонными ягодами.
Завершится мероприятие в 21.00 мск.
Ранее стало известно, когда и где пройдет фестиваль «Донская уха» в Ростовской области.