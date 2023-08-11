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Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 17:59

Updated Сегодня, 17:59

В Ростове состоится гастрономический фестиваль "Сделано на Дону"

Гастрономический фестиваль «Сделано на Дону» пройдет в Ростове 12 августа

11 августа 2023, 17:57
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростове состоится гастрономический фестиваль "Сделано на Дону"
В Ростове состоится гастрономический фестиваль «Сделано на Дону», рассказали в правительстве региона.

В субботу, 12 августа, в Ростове пройдет гастрономический фестиваль «Сделано на Дону». Мероприятие состоится в парке Революции. Его начало намечено на 12.00 мск.

В рамках фестиваля развернется ярмарка производителей, прошедших сертификацию «Сделано на Дону». Гости смогут попробовать и приобрести молочную продукцию, сыры, выпечку, сладости, джемы, соусы, колбасы, мясные деликатесы, шоколад, пастилу и многое другое.

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Также в рамках фестиваля приготовят так называемое «главное блюдо». Им станет «Солянка из осетра и сома по-ростовски» по рецепту XIX века.

Дети и взрослые смогут поучаствовать в мастер-классе по приготовлению донских голубцов с муссом из раковых шеек под сливочно-икорным соусом, а также пирожного «картошка» с сезонными ягодами.

Завершится мероприятие в 21.00 мск.

Ранее стало известно, когда и где пройдет фестиваль «Донская уха» в Ростовской области.

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