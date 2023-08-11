Губернатор Голубев рассказал, что построят на территории старого аэропорта в Ростове

В четверг, 10 августа, был объявлен официальный запуск строительства первого жилого комплекса в «Новом Ростове». Подрядчик обещает одновременно с возведением многоэтажных домов начать строительство детского сада на 200 мест, а через год приступить к строительству школы на 1,1 тысячи мест.