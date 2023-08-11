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Губернатор Голубев рассказал, что построят на территории старого аэропорта в Ростове

Губернатор Голубев рассказал, что построят на территории старого аэропорта в Ростове

11 августа 2023, 06:55
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев рассказал, что построят на территории старого аэропорта в Ростове
В Ростове-на-Дону началось строительство первого жилого квартала на территории старого аэропорта, сообщил губернатор Василий Голубев.

В четверг, 10 августа, был объявлен официальный запуск строительства первого жилого комплекса в «Новом Ростове». Подрядчик обещает одновременно с возведением многоэтажных домов начать строительство детского сада на 200 мест, а через год приступить к строительству школы на 1,1 тысячи мест.

В целом, в рамках проекта планируется построить 5 школ, 10 детских садов, два парка и 14 бульваров. Кроме того, здесь появятся медицинские учреждения.

В Ростове в 2023 году планируют построить более 1,4 млн квадратных метров жилья
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В целом, в рамках проекта планируется построить 5 школ, 10 детских садов, два парка и 14 бульваров. Кроме того, здесь появятся медицинские учреждения.В целом, в рамках проекта планируется построить 5 школ, 10 детских садов, два парка и 14 бульваров. Кроме того, здесь появятся медицинские учреждения.
В целом, в рамках проекта планируется построить 5 школ, 10 детских садов, два парка и 14 бульваров. Кроме того, здесь появятся медицинские учреждения.
Фото: donland.ru

Добавим, что ранее здесь работал аэропорт, но его закрыли после строительства новой воздушной гавани.

Напомним, что жилая застройка запланирована на четырех территориях в Ростове-на-Дону с 2024 года. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Жилая застройка#Аэропорт#Детский сад#Строительство#Школа#Парк#Бульвар#Жилой квартал#Медицинские учреждения
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