Губернатор Голубев рассказал, что построят на территории старого аэропорта в Ростове

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 07:02
В четверг, 10 августа, был объявлен официальный запуск строительства первого жилого комплекса в «Новом Ростове». Подрядчик обещает одновременно с возведением многоэтажных домов начать строительство детского сада на 200 мест, а через год приступить к строительству школы на 1,1 тысячи мест.
В целом, в рамках проекта планируется построить 5 школ, 10 детских садов, два парка и 14 бульваров. Кроме того, здесь появятся медицинские учреждения.
Добавим, что ранее здесь работал аэропорт, но его закрыли после строительства новой воздушной гавани.
Напомним, что жилая застройка запланирована на четырех территориях в Ростове-на-Дону с 2024 года. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.