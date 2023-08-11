«Иллюзии мозга»: почему ростовчанкам не стоит поддаваться домогательствам на работе

«Однако тот, кто не хочет идти на поводу у своего начальника — не сделает это ни при каких обстоятельствах. Но есть же и те, у кого проскальзывает мысль: „А почему бы и нет?“. В этом случае девушки рассчитывают на карьерный рост, на улучшение достатка. Но это лишь иллюзия», — отмечает Ийя Лемман.