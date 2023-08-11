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«Иллюзии мозга»: почему ростовчанкам не стоит поддаваться домогательствам на работе

«Иллюзии мозга»: почему ростовчанкам не стоит поддаваться домогательствам на работе

11 августа 2023, 08:52
Фото: pxhere.com
«Иллюзии мозга»: почему ростовчанкам не стоит поддаваться домогательствам на работе
Нарастающее желание ростовчан отдаться во власть своего животного начала всегда формируется на фоне состояния тревоги и страха. Это своего рода вывод психического напряжения. Однако на работе лучше не вовлекаться в эти иллюзии мозга, сообщила RostovGazeta психолог Ийя Лемман.

Напомним, что порядка 13% жителей Ростовской области заявили о домогательствах на работе. Психолог разъясняет, что чем больше на работе возникает психического напряжения, тем больше человек начинает прислушиваться к своему «животному началу».

«Однако тот, кто не хочет идти на поводу у своего начальника — не сделает это ни при каких обстоятельствах. Но есть же и те, у кого проскальзывает мысль: „А почему бы и нет?“. В этом случае девушки рассчитывают на карьерный рост, на улучшение достатка. Но это лишь иллюзия», — отмечает Ийя Лемман.

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Собеседница добавляет, что история знает много примеров про отношения секретарш и их начальников. Практически все они заканчивались душевными переживаниями для женщин.

«На работе ни в коем случае нельзя поддаваться подобным иллюзиям своего мозга. Надо понимать, что после соблазнения, ситуация не станет лучше. Это не тот путь, который следует рассматривать в качестве карьерного продвижения по службе или улучшения своего благосостояния», — резюмирует психолог.

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