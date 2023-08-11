«Из офиса на завод»: готовы ли кубанцы кардинально сменить профессию?

По результатам опроса, кубанцы готовы перейти от станка в офис только в случае крайней необходимости — 37% опрошенных не хотели бы сменить свою профессию на «беловоротничковую». В топ востребованных рабочих специальностей, на которые жители региона были бы готовы сменить профессию, вошли кондитер, пекарь, повар, швея, сварщик, электрик, кузнец и автомеханик.