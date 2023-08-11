«Из офиса на завод»: готовы ли кубанцы кардинально сменить профессию?

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
По результатам опроса, кубанцы готовы перейти от станка в офис только в случае крайней необходимости — 37% опрошенных не хотели бы сменить свою профессию на «беловоротничковую». В топ востребованных рабочих специальностей, на которые жители региона были бы готовы сменить профессию, вошли кондитер, пекарь, повар, швея, сварщик, электрик, кузнец и автомеханик.
«В Краснодарском крае есть и противники смены „беловоротничковой“ профессии на „синюю“. Данные респонденты заявляют, что не готовы перейти на рабочую специальность, потому что заработок в нынешней профессии превосходит возможный заработок в рабочих специальностей и нынешняя профессия многих вдохновляет и мотивирует», — объяснила Екатерина Никифорова, PR-руководитель платформы онлайн-рекрутинга в России.
Ранее Rostovgazeta писала о том, как доля вакансий для студентов и стажеров увеличилась в 2,5 раза за два года.