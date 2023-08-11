rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:38

Published Сегодня, 18:38

Modified Сегодня, 18:40

Updated Сегодня, 18:40

«Из офиса на завод»: готовы ли кубанцы кардинально сменить профессию?

«Из офиса на завод»: готовы ли кубанцы кардинально сменить профессию

11 августа 2023, 18:38
Фото: 1MI
«Из офиса на завод»: готовы ли кубанцы кардинально сменить профессию?
Исследовательская служба hh.ru провела опрос среди жителей Краснодарского края: готовы ли они сменить «белый» воротник на «синий». «Беловоротничковыми» профессиями называют работу в офисе, а «синими» — деятельность, основанную на физическом труде в промышленности и производстве.

По результатам опроса, кубанцы готовы перейти от станка в офис только в случае крайней необходимости — 37% опрошенных не хотели бы сменить свою профессию на «беловоротничковую». В топ востребованных рабочих специальностей, на которые жители региона были бы готовы сменить профессию, вошли кондитер, пекарь, повар, швея, сварщик, электрик, кузнец и автомеханик.

Сотрудники «Ростовской транспортной компании» заявили о низких зарплатах
Узнать подробнее

«В Краснодарском крае есть и противники смены „беловоротничковой“ профессии на „синюю“. Данные респонденты заявляют, что не готовы перейти на рабочую специальность, потому что заработок в нынешней профессии превосходит возможный заработок в рабочих специальностей и нынешняя профессия многих вдохновляет и мотивирует», — объяснила Екатерина Никифорова, PR-руководитель платформы онлайн-рекрутинга в России.

Ранее Rostovgazeta писала о том, как доля вакансий для студентов и стажеров увеличилась в 2,5 раза за два года.

Читайте также:
Дефицит дворников, медиков и токарей на Кубани: почему ими не хотят работать?В Краснодаре нашли водителя, который прокатил на крыше авто обнаженную девушкуПсихолог рассказала о причинах массовой агрессии мигрантов на юге России
#София Дибияева#Профессии#Вакансии#Рабочие#Врачи#Краснодарский край#Смена профессии#Белый воротник#Синий воротник#Физический труд#Промышленность#Производство#Кондитер#Пекарь#Повар#Сварщик#Электрик#Кузнец#Заработок#Мотивация#Автомеханик#Рекрутинг#Швея#Общество#Последние новости Кубани на сегодня#Новости Краснодара
Подпишитесь
На Дону водители трамваев жалуются на зарплаты, а халатность чуть не убила ребенка
Сегодня, 14:18
Урбанист объяснил, почему идея с канатной дорогой в Ростове окажется провальной
Сегодня, 13:48
Вассерман объяснил, каким образом украинские диверсанты добираются до юга России
Сегодня, 11:46
В Ростовской области выросло число задержанных экстремистов и членов ОПГ
Сегодня, 13:52
«Иллюзии мозга»: почему ростовчанкам не стоит поддаваться домогательствам на работе
Сегодня, 08:52
«Я мзду не беру»: актер Павел Луспекаев — донской армянин и русский патриот
Сегодня, 06:50