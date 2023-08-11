Многокилометровая пробка сковала М-4 «Дон» в Ростовской области в районе Каменска

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Огромная пробка в очередной раз образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области под Каменском-Шахтинским. Затор тянется в направлении Москвы. Сейчас длина пробки превышает восемь километров.
О ДТП в районе затора не сообщается. Вероятно, трасса перегружена из-за потока машин, движущихся с южных курортов.
Водителей просят заранее продумать свой маршрут и по возможности искать альтернативные пути движения.
Ранее сообщалось, что экспериментальная разметка появится на дорогах в Ростовской области.