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Многокилометровая пробка сковала М-4 «Дон» в Ростовской области в районе Каменска

Многокилометровая пробка сковала М-4 «Дон» в Ростовской области в районе Каменска

11 августа 2023, 12:27
Фото: 1MI
Многокилометровая пробка сковала М-4 «Дон» в Ростовской области в районе Каменска
Затор образовался на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в районе города Каменск-Шахтинский, сообщают «Яндекс. Карты».

Огромная пробка в очередной раз образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области под Каменском-Шахтинским. Затор тянется в направлении Москвы. Сейчас длина пробки превышает восемь километров.

О ДТП в районе затора не сообщается. Вероятно, трасса перегружена из-за потока машин, движущихся с южных курортов.

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Огромная пробка в очередной раз образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области под Каменском-Шахтинским.Огромная пробка в очередной раз образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области под Каменском-Шахтинским.
Огромная пробка в очередной раз образовалась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области под Каменском-Шахтинским.
Фото: Яндекс.Карты

Водителей просят заранее продумать свой маршрут и по возможности искать альтернативные пути движения.

Ранее сообщалось, что экспериментальная разметка появится на дорогах в Ростовской области.

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