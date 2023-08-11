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Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

На Дону водители трамваев жалуются на зарплаты, а халатность чуть не убила ребенка

На Дону водители трамваев жалуются на зарплаты, а халатность чуть не убила ребенка

11 августа 2023, 14:18
Фото: МУП РТК
На Дону водители трамваев жалуются на зарплаты, а халатность чуть не убила ребенка
Сотрудники «Ростовской транспортной компании» пожаловались на низкие зарплаты, тем временем из-за халатности рабочих в квартире с ребенок обвалился потолок, а подрядчик впервые услышал о планах властей провести скоростной трамвай на левый берег.

Десять лет без изменений

Сотрудники «Ростовской транспортной компании» рассказали «Молоту», что страдают от низких зарплат и неудовлетворительных условий труда. Работники написали коллективное письмо, в котором утверждают, что ситуация только ухудшается.

Они сетуют, что за десять лет работы так и не дождались повышения зарплаты. Сейчас она не превышает 25 тысяч рублей. Также водители жалуются на плохую поставку запчастей и расходных материалов. 25 тысяч рублей. Это приводит к поломкам оборудования, техники и износу трамвайных путей. Также в компании наблюдается дефицит кадров.

В самой «Ростовской транспортной компании» заявления сотрудников пока никак не комментировали.

Сотрудники «Ростовской транспортной компании» заявили о низких зарплатах
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Сотрудники «Ростовской транспортной компании» рассказали «Молоту», что страдают от низких зарплат и неудовлетворительных условий труда.Сотрудники «Ростовской транспортной компании» рассказали «Молоту», что страдают от низких зарплат и неудовлетворительных условий труда.
Сотрудники «Ростовской транспортной компании» рассказали «Молоту», что страдают от низких зарплат и неудовлетворительных условий труда.
Фото: rostov-gorod.ru

Халатность и угрозы жизни

В соцсетях жители Ростова рассказали, что в одно из квартир города в комнате обрушился потолок. В это время там играл маленький ребенок.

Инцидент произошел на улице Чебанова. В доме сейчас ремонтируют крышу. По словам местной жительницы, рабочие просто сняли шифер и ничем не перекрыли крышу. Это, в конечном итоге, и могло стать причиной обрушения.

Малыш в момент обрушения находился на кровати. К счастью, он никак не пострадал.

Официальных комментариев о происшествии пока не поступало.

В Ростове-на-Дону в квартире с ребенком обрушился потолок
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В соцсетях жители Ростова рассказали, что в одно из квартир города в комнате обрушился потолок. В это время там играл маленький ребенок.
Видео: ТГ канал Это Ростов!

Трамвай на левый берег

Не так давно СМИ обратили внимание, что в генплане Ростова указана линия скоростного трамвая через Ворошиловский мост на левый берег. Власти города тогда подтвердили, что мост реконструируют в будущем для прокладки путей.

Компания «Синара», занимающаяся строительством скоростного трамвая в Ростове, заявила СМИ, что в концессионном соглашении с властями такие планы не прописывались. Более того, чиновники с такими предложениями к подрядчику пока не обращались. Однако «Синара» с удовольствием поучаствует в реализации подобного проекта.

СМИ обратили внимание, что в генплане Ростова указана линия скоростного трамвая через Ворошиловский мост на левый берег.СМИ обратили внимание, что в генплане Ростова указана линия скоростного трамвая через Ворошиловский мост на левый берег.
СМИ обратили внимание, что в генплане Ростова указана линия скоростного трамвая через Ворошиловский мост на левый берег.
Фото: Андрей Бутко/cc by sa 3.0/wikimedia.org

Официально информацию об этом власти не подтверждали.

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