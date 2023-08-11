На Дону водители трамваев жалуются на зарплаты, а халатность чуть не убила ребенка

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Сотрудники «Ростовской транспортной компании» рассказали «Молоту», что страдают от низких зарплат и неудовлетворительных условий труда. Работники написали коллективное письмо, в котором утверждают, что ситуация только ухудшается.
Они сетуют, что за десять лет работы так и не дождались повышения зарплаты. Сейчас она не превышает 25 тысяч рублей. Также водители жалуются на плохую поставку запчастей и расходных материалов. 25 тысяч рублей. Это приводит к поломкам оборудования, техники и износу трамвайных путей. Также в компании наблюдается дефицит кадров.
В самой «Ростовской транспортной компании» заявления сотрудников пока никак не комментировали.
В соцсетях жители Ростова рассказали, что в одно из квартир города в комнате обрушился потолок. В это время там играл маленький ребенок.
Инцидент произошел на улице Чебанова. В доме сейчас ремонтируют крышу. По словам местной жительницы, рабочие просто сняли шифер и ничем не перекрыли крышу. Это, в конечном итоге, и могло стать причиной обрушения.
Малыш в момент обрушения находился на кровати. К счастью, он никак не пострадал.
Официальных комментариев о происшествии пока не поступало.
Не так давно СМИ обратили внимание, что в генплане Ростова указана линия скоростного трамвая через Ворошиловский мост на левый берег. Власти города тогда подтвердили, что мост реконструируют в будущем для прокладки путей.
Компания «Синара», занимающаяся строительством скоростного трамвая в Ростове, заявила СМИ, что в концессионном соглашении с властями такие планы не прописывались. Более того, чиновники с такими предложениями к подрядчику пока не обращались. Однако «Синара» с удовольствием поучаствует в реализации подобного проекта.
Официально информацию об этом власти не подтверждали.