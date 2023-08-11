На Дону водители трамваев жалуются на зарплаты, а халатность чуть не убила ребенка

Они сетуют, что за десять лет работы так и не дождались повышения зарплаты. Сейчас она не превышает 25 тысяч рублей. Также водители жалуются на плохую поставку запчастей и расходных материалов. 25 тысяч рублей. Это приводит к поломкам оборудования, техники и износу трамвайных путей. Также в компании наблюдается дефицит кадров.