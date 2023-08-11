«Никакой был»: жена известного футболиста не довольна выступлением ростовчанина Басты

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Жена футболиста «Химок» Ильи Садыгова Илаха рассказала о выступлении на своей свадьбе ростовчанина Басты. Девушка оказалась разочарована его пением. В сравнении с другими музыкантами, Мотом и Jah Khalib, Баста «никакой был».
Садыгова добавила, что больше не будет звать ростовчанина на свои мероприятия. Однако девушка не исключает, что у Басты могли быть причины для плохого выступления, пишет Sport24.
Ранее ростовский рэпер Баста сорвал концерт на Кипре из-за опоздания на самолет.