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«Никакой был»: жена известного футболиста не довольна выступлением ростовчанина Басты

«Никакой был»: жена известного футболиста не довольна выступлением ростовчанина Басты

11 августа 2023, 14:15
Фото: Газгольдер/cc by sa 4.0/wikimedia.org
«Никакой был»: жена известного футболиста не довольна выступлением ростовчанина Басты
Жена российского футболиста Ильи Садыгова осталась не довольна выступлением ростовчанина Басты на своей свадьбе, она пообещала больше не звать его на свои мероприятия, пишут спортивные медиа.

Жена футболиста «Химок» Ильи Садыгова Илаха рассказала о выступлении на своей свадьбе ростовчанина Басты. Девушка оказалась разочарована его пением. В сравнении с другими музыкантами, Мотом и Jah Khalib, Баста «никакой был».

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Садыгова добавила, что больше не будет звать ростовчанина на свои мероприятия. Однако девушка не исключает, что у Басты могли быть причины для плохого выступления, пишет Sport24.

Ранее ростовский рэпер Баста сорвал концерт на Кипре из-за опоздания на самолет.

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