Новый гейзер с водой забил в Александровке в Ростове 11 августа

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
В Ростове в Александровке снова случилось коммунальное ЧП. Там прорвало трубу. Из-за этого в микрорайоне бьет гейзер воды. Она топит близлежащие улицы. Столб воды превышает высоту деревьев. По словам местных жителей, гейзер бьет ключом уже несколько часов.
О новом прорыве трубы в Ростовводоканале пока не сообщали. Когда устранят последствия ЧП, пока неизвестно.
Напомним, вчера из-за порыва трубы на улице Каяльской в Александровке затопило несколько частных домов и дорогу. Последствия этой аварии Ростовводоканал все еще устраняет. Однако саму трубу специалисты уже успели отремонтировать.