Новый гейзер с водой забил в Александровке в Ростове 11 августа

В Ростове в Александровке снова случилось коммунальное ЧП. Там прорвало трубу. Из-за этого в микрорайоне бьет гейзер воды. Она топит близлежащие улицы. Столб воды превышает высоту деревьев. По словам местных жителей, гейзер бьет ключом уже несколько часов.