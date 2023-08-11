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Published Сегодня, 15:41

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Updated Сегодня, 15:43

В Александровке в очередной раз прорвало трубу

Новый гейзер с водой забил в Александровке в Ростове 11 августа

11 августа 2023, 15:41
Фото: 1MI
В Александровке в очередной раз прорвало трубу
В Александровке в очередной раз прорвало трубу, вода из нее снова топит улицы, фото и видео с последствиями происшествия выкладывают в соцсетях местные жители.

В Ростове в Александровке снова случилось коммунальное ЧП. Там прорвало трубу. Из-за этого в микрорайоне бьет гейзер воды. Она топит близлежащие улицы. Столб воды превышает высоту деревьев. По словам местных жителей, гейзер бьет ключом уже несколько часов.

«Столб выше дерева»: в сети появилось видео порыва на трубе в Александровке в Ростове
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О новом прорыве трубы в Ростовводоканале пока не сообщали. Когда устранят последствия ЧП, пока неизвестно.

Напомним, вчера из-за порыва трубы на улице Каяльской в Александровке затопило несколько частных домов и дорогу. Последствия этой аварии Ростовводоканал все еще устраняет. Однако саму трубу специалисты уже успели отремонтировать.

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