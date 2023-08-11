«Перевод стрелок»: Вассерман предположил, кто может стоять за атаками БПЛА на Кубани

Вассерман предположил, кто может стоять за атаками БПЛА в Краснодарском крае

Одним из самых запоминающихся для кубанцев случаев атаки БПЛА был взрыв дрона в Краснодаре на Морской улице. Беспилотник врезался в офисное здание в центре города 26 мая. Также в этот список можно занести случаи атаки Афипского и Ильского НПЗ в Северском районе, что привело к пожарам.