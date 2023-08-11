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Published Сегодня, 17:25

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Updated Сегодня, 17:27

«Перевод стрелок»: Вассерман предположил, кто может стоять за атаками БПЛА на Кубани

«Перевод стрелок»: Вассерман предположил, кто может стоять за атаками БПЛА на Кубани

11 августа 2023, 17:25
Фото: Vtoriya/cc by sa 4.0/wikimedia.org
«Перевод стрелок»: Вассерман предположил, кто может стоять за атаками БПЛА на Кубани

Вассерман предположил, кто может стоять за атаками БПЛА в Краснодарском крае

Одним из самых запоминающихся для кубанцев случаев атаки БПЛА был взрыв дрона в Краснодаре на Морской улице. Беспилотник врезался в офисное здание в центре города 26 мая. Также в этот список можно занести случаи атаки Афипского и Ильского НПЗ в Северском районе, что привело к пожарам.

«Это могут делать диверсанты, пробравшиеся в РФ заблаговременно. Это ещё могут делать местные дураки, — подчеркнул Анатолий Александрович.

Эрудит также высказался и о недавних случаях атаки беспилотниками Москвы и Московской области: взрывах в «Москва-Сити» и Домодедово.

«Это могут делать разнообразные „свеженанятые агенты“. Этого не могут делать власти РФ и именно поэтому их и пытаются обвинять — старая технология перевода стрелок со своей головы — на здоровую», — заключил публицист и политический деятель Вассерман.

Ранее Rostovgazeta писала о том, как 3 июня в Таганроге упал беспилотник. Обошлось без жертв, так как БПЛА рухнул вдалеке от жилых районов.

#София Дибияева#БПЛА#Атака БПЛА#Кубань#Краснодар#Депутат Вассерман#Анатолий Вассерман
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