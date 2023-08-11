«Перевод стрелок»: Вассерман предположил, кто может стоять за атаками БПЛА на Кубани

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
«Это могут делать диверсанты, пробравшиеся в РФ заблаговременно. Это ещё могут делать местные дураки, — подчеркнул Анатолий Александрович.
Эрудит также высказался и о недавних случаях атаки беспилотниками Москвы и Московской области: взрывах в «Москва-Сити» и Домодедово.
«Это могут делать разнообразные „свеженанятые агенты“. Этого не могут делать власти РФ и именно поэтому их и пытаются обвинять — старая технология перевода стрелок со своей головы — на здоровую», — заключил публицист и политический деятель Вассерман.
Ранее Rostovgazeta писала о том, как 3 июня в Таганроге упал беспилотник. Обошлось без жертв, так как БПЛА рухнул вдалеке от жилых районов.