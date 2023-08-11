Полуголый наркоман из Ростовской области разгромил храм

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
33-летний житель Ростовской области устроил дебош в Свято-Никольском храме-памятнике в Севастополе. Об инциденте в полицию сообщили прихожане. Известно, что ростовчанин был полураздет. Он вел себя агрессивно и повредил имущество храма.
Утихомирить мужчину смогли только полицейские. Позже они установили, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Во время дебоша он нанес себе телесные повреждения, а потому ему потребовалась госпитализация.
Сейчас полицейские проводят проверку. Оценивается и ущерб, причиненный храму-памятнику.
Ранее ростовчане пожаловались на частые драки проституток и наркоманов.