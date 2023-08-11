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Полураздетый ростовский наркоман разгромил Свято-Никольский храм-памятник

Полуголый наркоман из Ростовской области разгромил храм

11 августа 2023, 15:17
Фото: 1MI
Полураздетый ростовский наркоман разгромил Свято-Никольский храм-памятник
В Крыму ростовский наркоман устроил дебош в Свято-Никольском храме, сообщает полиция в Севастополе.

33-летний житель Ростовской области устроил дебош в Свято-Никольском храме-памятнике в Севастополе. Об инциденте в полицию сообщили прихожане. Известно, что ростовчанин был полураздет. Он вел себя агрессивно и повредил имущество храма.

Утихомирить мужчину смогли только полицейские. Позже они установили, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Во время дебоша он нанес себе телесные повреждения, а потому ему потребовалась госпитализация.

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Полураздетый ростовский наркоман разгромил Свято-Никольский храм-памятник
Видео: Управление МВД России по г. Севастополю

Сейчас полицейские проводят проверку. Оценивается и ущерб, причиненный храму-памятнику.

Ранее ростовчане пожаловались на частые драки проституток и наркоманов.

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