После взрыва в Таганроге хотят создать мобильные бригады реставраторов

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Он рассказал изданию ТАСС, что это должны быть группы, состоящие из трех-пяти человек, которые будут включать в себя специалистов по реставрации, технологов и, иногда, историков искусства. Они также смогут оказывать консультативную помощь местным музеям. Как отметил Сирро, такая работа будет необходима в новых регионах России.
«После завершения активных боевых действий потребуется помощь музеям. Многие из них были разрушены, и много произведений искусства пострадали или были утрачены. В первую очередь нужно определить, какие произведения возможно восстановить», — отметил эксперт.
Напомним, что 28 июля на Таганрог рухнули обломки украинской ракеты, которую сбила система ПВО. Тогда ранения 22 человека, которым оказали необходимую помощь.