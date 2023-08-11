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Published Сегодня, 10:05

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Updated Сегодня, 10:07

После взрыва в Таганроге хотят создать мобильные бригады реставраторов

После взрыва в Таганроге хотят создать мобильные бригады реставраторов

11 августа 2023, 10:05
Фото: donland.ru
После взрыва в Таганроге хотят создать мобильные бригады реставраторов
После падения обломков ракеты на Таганрог могут появиться мобильные бригады реставраторов, сообщил представитель Государственного Русского музея Сергей Сирро.

Он рассказал изданию ТАСС, что это должны быть группы, состоящие из трех-пяти человек, которые будут включать в себя специалистов по реставрации, технологов и, иногда, историков искусства. Они также смогут оказывать консультативную помощь местным музеям. Как отметил Сирро, такая работа будет необходима в новых регионах России.

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«После завершения активных боевых действий потребуется помощь музеям. Многие из них были разрушены, и много произведений искусства пострадали или были утрачены. В первую очередь нужно определить, какие произведения возможно восстановить», — отметил эксперт.

Напомним, что 28 июля на Таганрог рухнули обломки украинской ракеты, которую сбила система ПВО. Тогда ранения 22 человека, которым оказали необходимую помощь.

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#Илья Протвинов#Касается каждого#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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