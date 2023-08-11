После взрыва в Таганроге хотят создать мобильные бригады реставраторов

Он рассказал изданию ТАСС, что это должны быть группы, состоящие из трех-пяти человек, которые будут включать в себя специалистов по реставрации, технологов и, иногда, историков искусства. Они также смогут оказывать консультативную помощь местным музеям. Как отметил Сирро, такая работа будет необходима в новых регионах России.