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Пробитый ВСУ танкер «Сиг» отбуксировали на ремонт в Ростовскую область

Пробитый ВСУ танкер «Сиг» отбуксировали на ремонт в Ростовскую область

11 августа 2023, 15:19
Фото: pxhere.com
Пробитый ВСУ танкер «Сиг» отбуксировали на ремонт в Ростовскую область
В порт Аксая Ростовской области прибыл пробитый ВСУ танкер «Сиг», сообщили в Морской спасательной службе Федерального агентства морского и речного транспорта.

В порт Аксая Ростовской области прибыл танкер «Сиг». Он получил пробоину после атаки беспилотника ВСУ в районе Керченского пролива.

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В порт Аксая Ростовской области прибыл танкер «Сиг». Он получил пробоину после атаки беспилотника ВСУ в районе Керченского пролива.
Видео: ТГ канал smotri_media

«Аварийно-спасательная партия Азово-Черноморского филиала Морспасслужба завершила основные мероприятия по устранению последствий ЧС с танкером „Сиг“ и покинула борт. Судно после буксировки ошвартовано к причалу „Красный моряк“ в порту Аксай», — заявили в Морской спасательной службе.

Ранее в Росморречфлоте добавляли, что буксировкой «Сига» занималось судно «Коневец».

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