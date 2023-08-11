Пробитый ВСУ танкер «Сиг» отбуксировали на ремонт в Ростовскую область

«Аварийно-спасательная партия Азово-Черноморского филиала Морспасслужба завершила основные мероприятия по устранению последствий ЧС с танкером „Сиг“ и покинула борт. Судно после буксировки ошвартовано к причалу „Красный моряк“ в порту Аксай», — заявили в Морской спасательной службе.