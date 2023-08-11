Пробитый ВСУ танкер «Сиг» отбуксировали на ремонт в Ростовскую область

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
В порт Аксая Ростовской области прибыл танкер «Сиг». Он получил пробоину после атаки беспилотника ВСУ в районе Керченского пролива.
«Аварийно-спасательная партия Азово-Черноморского филиала Морспасслужба завершила основные мероприятия по устранению последствий ЧС с танкером „Сиг“ и покинула борт. Судно после буксировки ошвартовано к причалу „Красный моряк“ в порту Аксай», — заявили в Морской спасательной службе.
Ранее в Росморречфлоте добавляли, что буксировкой «Сига» занималось судно «Коневец».