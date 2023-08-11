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Posted Сегодня, 18:27

Published Сегодня, 18:27

Modified Сегодня, 18:29

Updated Сегодня, 18:29

Для Ростова будет разработан дизайн-код города

Работа по созданию дизайн-кода города началась в Ростове

11 августа 2023, 18:27
Фото: 1MI
Для Ростова будет разработан дизайн-код города
Для Ростова будет разработан дизайн-код города, сообщили в Центре компетенций по развитию городской среды.

Центр компетенций по развитию городской среды разработает дизайн-код Ростова. Он будет представлять собой свод правил, формирующих облик города. Дизайн-код регулирует основные визуальные элементы среды — от вывесок до тротуара.

Разрабатывать дизайн-код будут в течение полугода. В работе примут участие эксперты в архитектуре, градостроители, общественники, краеведы, бизнесмены и власти. Запланированы общественные обсуждения и экспертные сессии.

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С помощью опросов вовлекать в создание дизайн-кода будут и обычных ростовчан.

Ранее власти установили зоны охраны для трех объектов культурного наследия в Ростове.

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