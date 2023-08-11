Работа по созданию дизайн-кода города началась в Ростове

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Центр компетенций по развитию городской среды разработает дизайн-код Ростова. Он будет представлять собой свод правил, формирующих облик города. Дизайн-код регулирует основные визуальные элементы среды — от вывесок до тротуара.
Разрабатывать дизайн-код будут в течение полугода. В работе примут участие эксперты в архитектуре, градостроители, общественники, краеведы, бизнесмены и власти. Запланированы общественные обсуждения и экспертные сессии.
С помощью опросов вовлекать в создание дизайн-кода будут и обычных ростовчан.
Ранее власти установили зоны охраны для трех объектов культурного наследия в Ростове.