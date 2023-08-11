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Реставраторы Русского музея изучили картины, пострадавшие от теракта в Таганроге

Реставраторы Русского музея изучили картины, пострадавшие от теракта в Таганроге

11 августа 2023, 17:56
Фото: pxhere.com
Реставраторы Русского музея изучили картины, пострадавшие от теракта в Таганроге
Реставраторы Русского музея осмотрели картины, пострадавшие в результате взрыва в центре Таганрога, рассказали в пресс-службе учреждения.

Реставраторы из Русского музея провели встречу с директором Таганрогского художественного музея Тамарой Пугач и заместителем губернатора Ростовской области Игорем Гуськовым. Эксперты оценили восстановление художественных картин, пострадавших во время недавнего теракта в Таганроге. Музей пострадал от обломков, сбитой украинской ракеты.

В общей сложности ущерб нанесен 22 работам. Русский музей решил помочь таганрогским коллегам восстановить поврежденные предметы. Сейчас началась подготовка к реставрации. Сотрудники Русского музея изучили повреждения с помощью специальной мобильной лаборатории и зафиксировали утраты.

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«Произведения получили значительные повреждения. Но мы надеемся, что утраты удастся восстановить благодаря современным и своевременным реставрационным действиям. Нас ждет трудная и долгая работа, но мы сделаем все возможное, чтобы шедевры вернулись к зрителям в первозданном виде», — заявил заведующий отделом реставрации станковой масляной живописи Русского музея Марат Дашкин.

Напомним, защиту Таганрога усилили после ракетной атаки 28 июля.

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