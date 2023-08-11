Реставраторы Русского музея изучили картины, пострадавшие от теракта в Таганроге

«Произведения получили значительные повреждения. Но мы надеемся, что утраты удастся восстановить благодаря современным и своевременным реставрационным действиям. Нас ждет трудная и долгая работа, но мы сделаем все возможное, чтобы шедевры вернулись к зрителям в первозданном виде», — заявил заведующий отделом реставрации станковой масляной живописи Русского музея Марат Дашкин.