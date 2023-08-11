Реставраторы Русского музея изучили картины, пострадавшие от теракта в Таганроге

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Реставраторы из Русского музея провели встречу с директором Таганрогского художественного музея Тамарой Пугач и заместителем губернатора Ростовской области Игорем Гуськовым. Эксперты оценили восстановление художественных картин, пострадавших во время недавнего теракта в Таганроге. Музей пострадал от обломков, сбитой украинской ракеты.
В общей сложности ущерб нанесен 22 работам. Русский музей решил помочь таганрогским коллегам восстановить поврежденные предметы. Сейчас началась подготовка к реставрации. Сотрудники Русского музея изучили повреждения с помощью специальной мобильной лаборатории и зафиксировали утраты.
«Произведения получили значительные повреждения. Но мы надеемся, что утраты удастся восстановить благодаря современным и своевременным реставрационным действиям. Нас ждет трудная и долгая работа, но мы сделаем все возможное, чтобы шедевры вернулись к зрителям в первозданном виде», — заявил заведующий отделом реставрации станковой масляной живописи Русского музея Марат Дашкин.
Напомним, защиту Таганрога усилили после ракетной атаки 28 июля.