Ростовчане рассказали о пенсионерке, прокалывающей колеса транспорта

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Автор рассказал, что женщина, на вид которой около 65 лет, подошла к одному из автомобилей и проколола два колеса. Говорится, что это случилось на улице Тургеневской.
«От такого хулиганства никто не застрахован. Может, кто ее узнал? Материалы передали в полицию», — написал ростовчанин. Сам он увидел как это произошло через записи камер видеонаблюдения.
«У меня один вопрос: зачем ей это?», — поинтересовались пользователи в комментариях.
«Я согласна, что женщина виновата и за порчу должна ответить, но и водителя надо наказать за то, что припарковал свою машину на переходе и люди должны его высочество обходить», — заявили местные жители.
Ранее неизвестные разгромили кладбище в Ростовской области.