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Ростовчане рассказали о пенсионерке, прокалывающей колеса транспорта

Ростовчане рассказали о пенсионерке, прокалывающей колеса транспорта

11 августа 2023, 05:31
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону пожилая женщина проколола колеса одного из автомобилей, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

Автор рассказал, что женщина, на вид которой около 65 лет, подошла к одному из автомобилей и проколола два колеса. Говорится, что это случилось на улице Тургеневской.

Фото: Это Ростов - ВК

«От такого хулиганства никто не застрахован. Может, кто ее узнал? Материалы передали в полицию», — написал ростовчанин. Сам он увидел как это произошло через записи камер видеонаблюдения.

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«У меня один вопрос: зачем ей это?», — поинтересовались пользователи в комментариях.

«Я согласна, что женщина виновата и за порчу должна ответить, но и водителя надо наказать за то, что припарковал свою машину на переходе и люди должны его высочество обходить», — заявили местные жители.

Ранее неизвестные разгромили кладбище в Ростовской области.

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