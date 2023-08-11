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Схему движения автобусов могут изменить в Ростове-на-Дону

Схему движения автобусов могут изменить в Ростове-на-Дону

11 августа 2023, 09:19
Фото: donland.ru
Схему движения автобусов могут изменить в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону рассмотрят вопрос изменения схемы движения автобусов на маршруте №22, говорится в сервисе «Активный ростовчанин».

Предлагается внести изменения в маршрут «В. Темерник — Ц. Рынок — В. Темерник», инициатива принадлежит местным жителям. Рассматривается вопрос о том, чтобы пустить автобусы на улице Киргизская, переулку Беломорский и улице Казахская и далее по маршруту следования, минуя площадь Чкалова.

Недовыпуск автобусов на линию подтвердили в Новочеркасске
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«Департамент транспорта города просит жителей города рассмотреть инициативу и проголосовать за или против изменения», — говорится в публикации.

Опрос завершится 21 августа, после чего будут подведены итоги.

Ранее недовыпуск автобусов на линию подтвердили в Новочеркасске. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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