Схему движения автобусов могут изменить в Ростове-на-Дону

Предлагается внести изменения в маршрут «В. Темерник — Ц. Рынок — В. Темерник», инициатива принадлежит местным жителям. Рассматривается вопрос о том, чтобы пустить автобусы на улице Киргизская, переулку Беломорский и улице Казахская и далее по маршруту следования, минуя площадь Чкалова.