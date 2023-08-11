Схему движения автобусов могут изменить в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Предлагается внести изменения в маршрут «В. Темерник — Ц. Рынок — В. Темерник», инициатива принадлежит местным жителям. Рассматривается вопрос о том, чтобы пустить автобусы на улице Киргизская, переулку Беломорский и улице Казахская и далее по маршруту следования, минуя площадь Чкалова.
«Департамент транспорта города просит жителей города рассмотреть инициативу и проголосовать за или против изменения», — говорится в публикации.
Опрос завершится 21 августа, после чего будут подведены итоги.
Ранее недовыпуск автобусов на линию подтвердили в Новочеркасске. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.