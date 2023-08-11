Синоптик Назарова заявила о выпавшей месячной норме осадков за полдня в Ростове

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Она рассказала ТАСС, что с утра и до 15:00 выпало 37 миллиметров осадков, что почти достигло месячной нормы августа (43 миллиметра).
На протяжении всей недели ожидается нестабильная погода с возможными дождями и грозами. К концу пятницы и в ночь на субботу в отдельных районах ожидаются сильные ливни с грозой и градом. Скорость ветра будет составлять 20–23 метров в секунду.
В ближайшие выходные ночью ожидается теплая погода от +18 до +24 градусов, а на севере и западе страны температура опустится до +15 градусов.
Днем воздух прогреется до +26…+31 градуса, а в отдельных местах даже до +34…+36 градусов.
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