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Синоптик Назарова заявила о выпавшей месячной норме осадков за полдня в Ростове

Синоптик Назарова заявила о выпавшей месячной норме осадков за полдня в Ростове

11 августа 2023, 07:56
Фото: pxhere.com
Синоптик Назарова заявила о выпавшей месячной норме осадков за полдня в Ростове
В Ростове-на-Дону утром в четверг, 10 августа, выпала почти месячная норма осадков, сообщила представитель Гидрометцентра Елена Назарова.

Она рассказала ТАСС, что с утра и до 15:00 выпало 37 миллиметров осадков, что почти достигло месячной нормы августа (43 миллиметра).

На протяжении всей недели ожидается нестабильная погода с возможными дождями и грозами. К концу пятницы и в ночь на субботу в отдельных районах ожидаются сильные ливни с грозой и градом. Скорость ветра будет составлять 20–23 метров в секунду.

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В ближайшие выходные ночью ожидается теплая погода от +18 до +24 градусов, а на севере и западе страны температура опустится до +15 градусов.

Днем воздух прогреется до +26…+31 градуса, а в отдельных местах даже до +34…+36 градусов.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
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