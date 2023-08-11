Сотрудник донского СИЗО получил взятку, чтобы заключенному хорошо сиделось

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Оперативники выяснили, что фигурант через посредников получил 100 тысяч рублей. За это он должен был создать для одного из заключенных благоприятные условия отбывания наказания.
Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело, а во время следствия обвиняемый признал вину в полном объеме и раскаялся. После этого он сотрудничал с правоохранителями.
«Ворошиловский районный суд признал виновным фигуранта и приговорил к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в УФСБ.
Ранее стали известны подробности задержания полицейского из-за взятки с военного в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.