Сотрудники «Ростовской транспортной компании» заявили о низких зарплатах

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Работники обратились с коллективным письмом в газету «Молот». По их словам, ситуация только ухудшается.
«За последние 10 лет не было повышения заработной платы, с среднем она составляет 25 тысяч рублей. Поставка запасных частей и расходных материалов была сведена к минимуму. Эти меры привели к серьезному дефициту работников, поломкам техники и оборудования, износу трамвайных путей», — говорится в обращении.
Официальной информации о жалобах сотрудников не поступало, она уточняется.
Ранее ростовчанки заявили, что их мужчины должны зарабатывать не менее 150 тыс рублей.