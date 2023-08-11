rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Сотрудники «Ростовской транспортной компании» заявили о низких зарплатах

Сотрудники «Ростовской транспортной компании» заявили о низких зарплатах

11 августа 2023, 09:18
Фото: pxhere.com
Сотрудники «Ростовской транспортной компании» заявили о низких зарплатах
В «Ростовской транспортной компании» платят низкие зарплаты и созданы неудовлетворительные условия труда, пишут СМИ со ссылкой на информацию сотрудников.

Работники обратились с коллективным письмом в газету «Молот». По их словам, ситуация только ухудшается.

«За последние 10 лет не было повышения заработной платы, с среднем она составляет 25 тысяч рублей. Поставка запасных частей и расходных материалов была сведена к минимуму. Эти меры привели к серьезному дефициту работников, поломкам техники и оборудования, износу трамвайных путей», — говорится в обращении.

Ростовстат заявил о росте зарплаты на 15,6% в Ростовской области в 2023 году
Узнать подробнее

Официальной информации о жалобах сотрудников не поступало, она уточняется.

Ранее ростовчанки заявили, что их мужчины должны зарабатывать не менее 150 тыс рублей.

Читайте также:
Ростовстат заявил о росте зарплаты на 15,6% в Ростовской области в 2023 годуВ Ростове хотят лишить работы таксистов и повысить зарплаты всем остальным жителямНа одну зарплату в Ростовской области можно купить 837 литров бензина
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Условия труда#Ростовская транспортная компания#Работники#СМИ#Зарплаты#Коллективное письмо#Повышение зарплаты#Дефицит работников#Оборудование#Поломки техники#Инфраструктура#Общественный транспорт#Деньги#Власти города#Выплаты вознаграждений#Жалобы сотрудников#Ростовчанки#Заработок
Подпишитесь
В Ростове ловят коррумпированных полицейских, пока город снова тонет под дождем
Вчера, 15:24
Донские инспекторы ДПС оштрафовали водителя, который вез арбузы в зону СВО
Вчера, 15:16
В полиции рассказали, кто похитил пятилетнего ребенка в Ростове-на-Дону
Вчера, 14:30
Урбанист Зайцев назвал ошибку, из-за которой в ливни закрывают Малиновского в Ростове
Вчера, 10:07
На дороге к озеру в Абхазии погибла российская туристка
Вчера, 14:35
«Я мзду не беру»: актер Павел Луспекаев — донской армянин и русский патриот
Сегодня, 06:50