Сотрудники «Ростовской транспортной компании» заявили о низких зарплатах

«За последние 10 лет не было повышения заработной платы, с среднем она составляет 25 тысяч рублей. Поставка запасных частей и расходных материалов была сведена к минимуму. Эти меры привели к серьезному дефициту работников, поломкам техники и оборудования, износу трамвайных путей», — говорится в обращении.