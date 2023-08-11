Спасатели предупредили об экстремально опасной жаре в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
В Ростовской области из-за сильной жары до +35 градусов 11 и 12 августа объявлена чрезвычайная пожароопасность. Риск возгораний особенно велик на юге, юго-востоке, северо-западе и центре региона. О пожароопасности предупредили местных жителей и власти Ростова.
Спасатели напоминают ростовчанам, что в период жары стоит отказаться от разведения костров, сжигания мусора и сухой растительности.
В случае появления пожара необходимо срочно звонить в МЧС.
Напомним, синоптики обещают жителям в Ростове-на-Дону 30-градусную жару на выходных с 12 августа.