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Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Спасатели предупредили о риске пожаров из-за экстремальной жары в Ростовской области

Спасатели предупредили об экстремально опасной жаре в Ростовской области

11 августа 2023, 13:04
Фото: 1MI
Спасатели предупредили о риске пожаров из-за экстремальной жары в Ростовской области
Сильная жара в Ростовской области, в числе прочего, может спровоцировать пожары, предупредили местные власти и МЧС.

В Ростовской области из-за сильной жары до +35 градусов 11 и 12 августа объявлена чрезвычайная пожароопасность. Риск возгораний особенно велик на юге, юго-востоке, северо-западе и центре региона. О пожароопасности предупредили местных жителей и власти Ростова.

Спасатели напоминают ростовчанам, что в период жары стоит отказаться от разведения костров, сжигания мусора и сухой растительности.

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В случае появления пожара необходимо срочно звонить в МЧС.

Напомним, синоптики обещают жителям в Ростове-на-Дону 30-градусную жару на выходных с 12 августа.

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