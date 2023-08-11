Спасатели предупредили об экстремально опасной жаре в Ростовской области

В Ростовской области из-за сильной жары до +35 градусов 11 и 12 августа объявлена чрезвычайная пожароопасность. Риск возгораний особенно велик на юге, юго-востоке, северо-западе и центре региона. О пожароопасности предупредили местных жителей и власти Ростова.