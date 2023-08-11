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Published Сегодня, 11:03

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Updated Сегодня, 11:05

Строящая скоростной трамвай «Синара» оказалась не в курсе планов городских властей

Строящая скоростной трамвай «Синара» оказалась не в курсе планов городских властей

11 августа 2023, 11:03
Фото: pxhere.com
Строящая скоростной трамвай «Синара» оказалась не в курсе планов городских властей
В Ростове-на-Дону в проекте изменений в генплан внесли линию скоростного трамвая на левый берег Дона, которой не было в концессионном соглашении, сообщает «Синара — Транспортные Машины».

Представители компании рассказали 161.ру, что власти по этому поводу к ним не обращались. Он уточнил, что им было бы интересно в этом поучаствовать.

Трамвай с пассажирами задымился в Ростове-на-Дону днем 9 августа
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Напомним, что в концессионном соглашении линия трамвая должна доходить только до Ворошиловского проспекта. А в проекте изменений в генплан она протянута через мост — почти до ТЦ «Мегамаг».

О причинах изменений пока информации нет.,

Ранее трамвай с пассажирами задымился в Ростове-на-Дону днем 9 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого из-за жары в трамваях в Таганроге начали ломаться кондиционеры.

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Скоростной трамвай#Генплан#Концессионное соглашение#Мост#Жара#Задымление#ТЦ «Мегамаг»#Трамвай#Таганрог#Кондиционеры
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