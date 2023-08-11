Строящая скоростной трамвай «Синара» оказалась не в курсе планов городских властей

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Представители компании рассказали 161.ру, что власти по этому поводу к ним не обращались. Он уточнил, что им было бы интересно в этом поучаствовать.
Напомним, что в концессионном соглашении линия трамвая должна доходить только до Ворошиловского проспекта. А в проекте изменений в генплан она протянута через мост — почти до ТЦ «Мегамаг».
О причинах изменений пока информации нет.,
Ранее трамвай с пассажирами задымился в Ростове-на-Дону днем 9 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого из-за жары в трамваях в Таганроге начали ломаться кондиционеры.