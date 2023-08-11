Туристы пожаловались на удручающее состояние экомаршрута в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Жители Ростова признались, что давно собирались посетить экологический маршрут на «Раздорских склонах». Об его открытии еще в 2020 году активно сообщали местные СМИ.
Однако надежда горожан на приятный отдых в экологически чистом месте не оправдалась.
«Экологический маршрут выглядит очень удручающе. За этой территорией явно никто не следит», — возмутились друзья.
Сухие, будто выгоревшие деревья, заросли травы, не позволили людям пройти весь путь по тропинкам экологического маршрута. Усугубили ситуацию разрушенные указатели и информационные таблички. Оказалось, что теперь на них невозможно ничего разглядеть.
«Раньше на информационных плакатах можно было узнать информацию — какие животные, птицы, растения и насекомые есть на этой территории. А если навести смартфон на QR-код на плакате, можно было послушать пение птиц. Сегодня почти все эти таблички и указатели пришли в негодность», — заметили горожане.
Подробнее — в большом материале RostovGazeta.