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Published Сегодня, 06:54

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Updated Сегодня, 06:56

Туристы пожаловались на удручающее состояние экомаршрута в Ростовской области

Туристы пожаловались на удручающее состояние экомаршрута в Ростовской области

11 августа 2023, 06:54
Фото: Анна Карасева / rostovgazeta.ru
Туристы пожаловались на удручающее состояние экомаршрута в Ростовской области
Компания друзей из Ростова решила прогуляться по экологическому маршруту в Усть-Донецком районе Ростовской области. Однако их ожидания насладиться уникальной природой донского края, обернулись полным разочарованием. Об этом ростовчане рассказали корреспонденту RostovGazeta.

Жители Ростова признались, что давно собирались посетить экологический маршрут на «Раздорских склонах». Об его открытии еще в 2020 году активно сообщали местные СМИ.

Однако надежда горожан на приятный отдых в экологически чистом месте не оправдалась.

«Экологический маршрут выглядит очень удручающе. За этой территорией явно никто не следит», — возмутились друзья.

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Сухие, будто выгоревшие деревья, заросли травы, не позволили людям пройти весь путь по тропинкам экологического маршрута. Усугубили ситуацию разрушенные указатели и информационные таблички. Оказалось, что теперь на них невозможно ничего разглядеть.

Туристы пожаловались на удручающее состояние экомаршрута в Ростовской области
Видео: Анна Карасева / rostovgazeta.ru

«Раньше на информационных плакатах можно было узнать информацию — какие животные, птицы, растения и насекомые есть на этой территории. А если навести смартфон на QR-код на плакате, можно было послушать пение птиц. Сегодня почти все эти таблички и указатели пришли в негодность», — заметили горожане.

Подробнее — в большом материале RostovGazeta.

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