Туристы пожаловались на удручающее состояние экомаршрута в Ростовской области

«Раньше на информационных плакатах можно было узнать информацию — какие животные, птицы, растения и насекомые есть на этой территории. А если навести смартфон на QR-код на плакате, можно было послушать пение птиц. Сегодня почти все эти таблички и указатели пришли в негодность», — заметили горожане.