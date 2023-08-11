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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Урбанист объяснил, почему идея с канатной дорогой в Ростове окажется провальной

Урбанист объяснил, почему идея с канатной дорогой в Ростове окажется провальной

11 августа 2023, 13:48
Фото: Алексей Белобородов/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Урбанист объяснил, почему идея с канатной дорогой в Ростове окажется провальной
Ростовчане не захотят стоять в очередях на канатную дорогу, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев

По мнению урбаниста, канатная дорога — транспорт с одной из самых низких пропускных способностей.

«Допустим, канатной дорогой будут пользоваться болельщики. Будут впускать в кабинки по шесть человек. Все остальные будут целый час ждать, когда их пустят на канатную дорогу, чтобы уехать со стадиона», — говорит эксперт.

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Артемий Зайцев заметил, что пешеходный мост через Дон будет намного более популярен у местных жителей.

Ранее RostovGazeta писала о том, что Ростову не нужна канатная дорога через Дон.

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