Урбанист объяснил, почему идея с канатной дорогой в Ростове окажется провальной

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
По мнению урбаниста, канатная дорога — транспорт с одной из самых низких пропускных способностей.
«Допустим, канатной дорогой будут пользоваться болельщики. Будут впускать в кабинки по шесть человек. Все остальные будут целый час ждать, когда их пустят на канатную дорогу, чтобы уехать со стадиона», — говорит эксперт.
Артемий Зайцев заметил, что пешеходный мост через Дон будет намного более популярен у местных жителей.
Ранее RostovGazeta писала о том, что Ростову не нужна канатная дорога через Дон.