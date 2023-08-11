В Ростове-на-Дону продают Porsche за 19 млн и Mercedes за 24 млн рублей

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Этот автомобиль выпустили в 2022 году и стоит он 24,8 миллиона рублей, что делает его самой дорогой машиной в городе. Ее пробег составляет 31 километр.
Мощность двигателя машины составляет 503 лошадиные силы, а годовой налог — 67 тысяч рублей. У него есть большое количество опций:
Этот автомобиль выпустили в 2022 году и он преодолел с этого времени 2 тысячи километров. Мощность двигателя достигает 400 лошадиных сил.
«Это коллекционный трековый кабриолет, таких только 1 тысяча в мире, в СНГ — единственный. Богатая комплектация», — заявил владелец.
Добавим, что в год за автомобиль придется платить около 60 тысяч рублей налога.
Автомобиль выпустили с конвейера в 2021 году, продавец хочет за него выручить 15,9 миллиона рублей. Пробег у машины составляет 44 тысячи километров.
«У автомобиля система полного привода с двухступенчатой раздаточной коробкой, круиз-контроль на низких скоростях при движении на различных типах поверхности, система адаптации к дорожным условиям c автоматическим выбором режима. Вместе с этим есть активный самоблокирующийся задний межколесный дифференциал», — говорится в объявлении.
Среди преимуществ продавец также указал:
Владелец Toyota Land Cruiser рассказал, что этот автомобиль ему подарили, но он ему не нужен. Поэтому машину выставили на продажу за 14,5 миллиона рублей.
Автомобиль 2021 года и за это время проехал 140 километров. Он выглядит как новый, а мощность двигателя составляет 415 лошадиных сил.
Владелец готов поторговаться, но только при личной встрече с потенциальным покупателем.
В комплектацию входят:
Автомобиль BMW X5 M50d выставили на продажу еще в середине апреля, владелец планирует его продать за 12,8 миллиона рублей. Год выпуска — 2021, за это время машина проехала 44 тысячи километров.
«Топовая акустика, премиальная кожа сидений, подогрев всех сидений. Ни единой царапины, так как все в пленке и стекло тоже в пленке», — заявил продавец.
Он добавил, что делал дополнительную шумоизоляцию.
Этот автомобиль выпустили в 2022 году, его пробег составляет семь тысяч километров. А мощность двигателя достигает 340 лошадиных сил.
«У машины максимальная комплектация, подвеска пневматическая PRO: полноуправляемая шасси с подруливанием задних колес, система активной стабилизации кренов, система активной стабилизации передней и задней оси, полный привод», — пишет продавец.
Что касается систем безопасности, то в машине есть:
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