В Ростове-на-Дону продают Porsche за 19 млн и Mercedes за 24 млн рублей

В Ростове-на-Дону в продаже на вторичном рынке есть несколько тысяч машин по цене до 24 миллионов рублей. Какие автомобили продают за огромные деньги, в материале RostovGazeta.

Mercedes-Benz S-Класс Этот автомобиль выпустили в 2022 году и стоит он 24,8 миллиона рублей, что делает его самой дорогой машиной в городе. Ее пробег составляет 31 километр. Мощность двигателя машины составляет 503 лошадиные силы, а годовой налог — 67 тысяч рублей. У него есть большое количество опций: Система автоматической парковки; Электропривод зеркал, электроскладывание зеркал; Открытие багажника без помощи рук; Доводчик дверей; Электронная приборная панель; Адаптивный круиз-контроль; Климат-контроль; Проекционный дисплей; Система выбора режима движения. Этот автомобиль выпустили в 2022 году и стоит он 24,8 миллиона рублей, что делает его самой дорогой машиной в городе. Ее пробег составляет 31 километр. Фото: авто.ру Porsche за 19 млн Этот автомобиль выпустили в 2022 году и он преодолел с этого времени 2 тысячи километров. Мощность двигателя достигает 400 лошадиных сил. «Это коллекционный трековый кабриолет, таких только 1 тысяча в мире, в СНГ — единственный. Богатая комплектация», — заявил владелец. Добавим, что в год за автомобиль придется платить около 60 тысяч рублей налога. Land Rover Range за 15 млн Автомобиль выпустили с конвейера в 2021 году, продавец хочет за него выручить 15,9 миллиона рублей. Пробег у машины составляет 44 тысячи километров. «У автомобиля система полного привода с двухступенчатой раздаточной коробкой, круиз-контроль на низких скоростях при движении на различных типах поверхности, система адаптации к дорожным условиям c автоматическим выбором режима. Вместе с этим есть активный самоблокирующийся задний межколесный дифференциал», — говорится в объявлении. Среди преимуществ продавец также указал: Доступ в салон без ключа; Доводчик дверей; Система контроля давления воздуха в шинах; Система автономного экстренного торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов; Передние и задние датчики парковки; Система камер кругового обзора. Автомобиль выпустили с конвейера в 2021 году, продавец хочет за него выручить 15,9 миллиона рублей. Пробег у машины составляет 44 тысячи километров. Фото: авто.ру Подаренная машина Владелец Toyota Land Cruiser рассказал, что этот автомобиль ему подарили, но он ему не нужен. Поэтому машину выставили на продажу за 14,5 миллиона рублей. Автосалоны Ростовской области заполонили машины китайского производства Узнать подробнее Автомобиль 2021 года и за это время проехал 140 километров. Он выглядит как новый, а мощность двигателя составляет 415 лошадиных сил. Владелец готов поторговаться, но только при личной встрече с потенциальным покупателем. В комплектацию входят: Подушка безопасности пассажира; Подушка безопасности для защиты коленей водителя; Антипробуксовочная система (ASR); Система помощи при старте в гору (HSA); Крепление детского кресла; Датчик давления в шинах. Владелец Toyota Land Cruiser рассказал, что этот автомобиль ему подарили, но он ему не нужен. Поэтому машину выставили на продажу за 14,5 миллиона рублей. Фото: авто.ру BMW X5 за 12 млн Автомобиль BMW X5 M50d выставили на продажу еще в середине апреля, владелец планирует его продать за 12,8 миллиона рублей. Год выпуска — 2021, за это время машина проехала 44 тысячи километров. «Топовая акустика, премиальная кожа сидений, подогрев всех сидений. Ни единой царапины, так как все в пленке и стекло тоже в пленке», — заявил продавец. Он добавил, что делал дополнительную шумоизоляцию. Автомобиль BMW X5 M50d выставили на продажу еще в середине апреля, владелец планирует его продать за 12,8 миллиона рублей. Фото: авто.ру Volkswagen Touareg за 12 млн Этот автомобиль выпустили в 2022 году, его пробег составляет семь тысяч километров. А мощность двигателя достигает 340 лошадиных сил. «У машины максимальная комплектация, подвеска пневматическая PRO: полноуправляемая шасси с подруливанием задних колес, система активной стабилизации кренов, система активной стабилизации передней и задней оси, полный привод», — пишет продавец. Что касается систем безопасности, то в машине есть: Подушка безопасности водителя; Подушка безопасности пассажира; Подушки безопасности боковые; Подушки безопасности оконные (шторки); Система предотвращения столкновения; Датчик усталости водителя. Ранее RostovGazeta подготовила материал о самых дорогих квартирах в регионе, ознакомиться с ним можно по ссылке. Читайте также: Названы самые дорогие квартиры в Ростовской области Автосалоны Ростовской области заполонили машины китайского производства Количество китайских машин в таксопарках Ростова увеличилось в 10 раз