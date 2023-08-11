В Ростове-на-Дону в квартире с ребенком обрушился потолок

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:52
Автор рассказала, что происшествие случилось в квартире дома на улице Чебанова, где проводится ремонт крыши. По ее словам, рабочие просто сняли шифер и ничем не перекрыли крышу, что и могло привести к обрушению.
«В результате обвалился потолок. На кровати играл трехлетний ребенок, к счастью, его не зацепило», — написала ростовчанка.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях заявили, что их в целом не удивила произошедшая ситуация.
Некоторые ростовчане посчитали, что не стоит покупать квартиры на первом и последних этажах, несмотря на то, что они могут быть дешевле.
Ранее ростовчане рассказали об осыпающемся на тротуар доме на Социалистической. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.