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В Ростове-на-Дону в квартире с ребенком обрушился потолок

В Ростове-на-Дону в квартире с ребенком обрушился потолок

11 августа 2023, 05:50
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в одной из квартир обрушился потолок в комнате, где играл маленький ребенок, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

Автор рассказала, что происшествие случилось в квартире дома на улице Чебанова, где проводится ремонт крыши. По ее словам, рабочие просто сняли шифер и ничем не перекрыли крышу, что и могло привести к обрушению.

Фото: Это Ростов - ВК

«В результате обвалился потолок. На кровати играл трехлетний ребенок, к счастью, его не зацепило», — написала ростовчанка.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях заявили, что их в целом не удивила произошедшая ситуация.

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Некоторые ростовчане посчитали, что не стоит покупать квартиры на первом и последних этажах, несмотря на то, что они могут быть дешевле.

Ранее ростовчане рассказали об осыпающемся на тротуар доме на Социалистической. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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