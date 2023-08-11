В Ростове обновили дорожную разметку на Западном и Северном

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
В Ростове продолжают обновлять дорожную разметку. Сейчас уже выполнено 70% от запланированных работ. Обновленная разметка появилась, в частности, на Западном и Северном. Работы проведены на улицах: Совхозной, Пескова, Шеболдаева, Малиновского, проспектах Королева и Космонавтов и многих других.
Также рабочие заканчивают наносить разметку рядом с пешеходными переходами вблизи школ. К 20 августа, как заверят глава администрации Алексей Логвиненко, все переходы рядом со школами будут приведены в порядок. В случае необходимости там поменяют дорожные знаки.
Логвиненко добавил, что разметку также нанесут и на отремонтированные дороги.
Ранее сообщалось, что до конца 2023 года в нормативное состояние приведут более 300 километров дорог в Ростовской области.