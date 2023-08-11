В Ростове обновили дорожную разметку на Западном и Северном

Также рабочие заканчивают наносить разметку рядом с пешеходными переходами вблизи школ. К 20 августа, как заверят глава администрации Алексей Логвиненко, все переходы рядом со школами будут приведены в порядок. В случае необходимости там поменяют дорожные знаки.