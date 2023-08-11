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Published Сегодня, 15:43

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В Ростове на 70% выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки

В Ростове обновили дорожную разметку на Западном и Северном

11 августа 2023, 15:43
Фото: 1MI
В Ростове на 70% выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки
В Ростове на 70% выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки, заявил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

В Ростове продолжают обновлять дорожную разметку. Сейчас уже выполнено 70% от запланированных работ. Обновленная разметка появилась, в частности, на Западном и Северном. Работы проведены на улицах: Совхозной, Пескова, Шеболдаева, Малиновского, проспектах Королева и Космонавтов и многих других.

Также рабочие заканчивают наносить разметку рядом с пешеходными переходами вблизи школ. К 20 августа, как заверят глава администрации Алексей Логвиненко, все переходы рядом со школами будут приведены в порядок. В случае необходимости там поменяют дорожные знаки.

Экспериментальная разметка появится на дорогах в Ростовской области
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Логвиненко добавил, что разметку также нанесут и на отремонтированные дороги.

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года в нормативное состояние приведут более 300 километров дорог в Ростовской области.

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