В Ростове проверяют информацию о беспилотнике в небе над городом 11 августа

В дежурную часть МВД поступило обращение от ростовчанина, который якобы увидел нечто, похожее на беспилотник, в небе над городом. Инцидент произошел на проспекте Стачки, 51/2. Очевидец заявил, что неизвестный объект, дескать, направлялся в сторону Текучевского моста.