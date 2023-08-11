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Полиция проводит проверку по факту обнаружения беспилотника в небе над Ростовом

В Ростове проверяют информацию о беспилотнике в небе над городом 11 августа

11 августа 2023, 16:10
Фото: 1MI
Полиция проводит проверку по факту обнаружения беспилотника в небе над Ростовом
Силовики в Ростове-на-Дону проводят проверку информации о беспилотнике в небе над городом, пишет Telegram-канал «Че по Ростову?».

В дежурную часть МВД поступило обращение от ростовчанина, который якобы увидел нечто, похожее на беспилотник, в небе над городом. Инцидент произошел на проспекте Стачки, 51/2. Очевидец заявил, что неизвестный объект, дескать, направлялся в сторону Текучевского моста.

В пресс-службе МВД региона корреспонденту RostovGazeta не смогли дать оперативный ответ об инциденте. В правительстве же региона заявили, что ПВО в Ростове сегодня не срабатывало.

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Информация о произошедшем уточняется.

Ранее игрок ФК «Ростов» Норманн экстренно покинул Россию из-за беспилотников.

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