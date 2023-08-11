В Ростове проверяют информацию о беспилотнике в небе над городом 11 августа

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
В дежурную часть МВД поступило обращение от ростовчанина, который якобы увидел нечто, похожее на беспилотник, в небе над городом. Инцидент произошел на проспекте Стачки, 51/2. Очевидец заявил, что неизвестный объект, дескать, направлялся в сторону Текучевского моста.
В пресс-службе МВД региона корреспонденту RostovGazeta не смогли дать оперативный ответ об инциденте. В правительстве же региона заявили, что ПВО в Ростове сегодня не срабатывало.
Информация о произошедшем уточняется.
Ранее игрок ФК «Ростов» Норманн экстренно покинул Россию из-за беспилотников.