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Updated Сегодня, 13:54

В Ростовской области выросло число преступлений, совершенных экстремистами и ОПГ

В Ростовской области выросло число задержанных экстремистов и членов ОПГ

11 августа 2023, 13:52
Фото: Следком РФ
В Ростовской области выросло число преступлений, совершенных экстремистами и ОПГ
В Ростовской области зафиксирован рост числа преступлений, совершенных преступными группировками и экстремистами, сообщили в Следкоме.

Следком подвел итоги работы ведомства в Южном федеральном округе за первые шесть месяцев текущего года. Всего в регионе зафиксировали за полгода более 105 тысяч преступлений.

В Ростовской области выросло число преступных деяний, совершенных ОПГ. Также регион пополнил список субъектов ЮФО, где зафиксировано наибольшее число преступлений экстремистской направленности.

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«Зафиксированы случаи использования радикальными организациями отдельных проявлений недовольства граждан в целях роста напряженности обстановки в регионе», — заключили в СК.

Ранее капитана полиции осудили за попытку обмануть преступницу в Ростове-на-Дону.

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