В Ростовской области выросло число задержанных экстремистов и членов ОПГ

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Следком подвел итоги работы ведомства в Южном федеральном округе за первые шесть месяцев текущего года. Всего в регионе зафиксировали за полгода более 105 тысяч преступлений.
В Ростовской области выросло число преступных деяний, совершенных ОПГ. Также регион пополнил список субъектов ЮФО, где зафиксировано наибольшее число преступлений экстремистской направленности.
«Зафиксированы случаи использования радикальными организациями отдельных проявлений недовольства граждан в целях роста напряженности обстановки в регионе», — заключили в СК.
Ранее капитана полиции осудили за попытку обмануть преступницу в Ростове-на-Дону.