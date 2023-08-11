Власти опровергли информацию о работе ПВО небе над Ростовом

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Telegram-каналы в Ростове сообщили информацию об обнаружении неизвестного объекта в небе над городом. «Че по Ростову?» пишет, что очевидцы позвонили в полицию и заявили, что объект, похожий на беспилотник, виден на проспекте Стачки, движется он по направлению Текучевского моста.
В полиции города корреспонденту RostovGazeta не смогли оперативно ответить, проводится ли по факту произошедшего проверка. Руководитель пресс-службы губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова лишь заявила, что система ПВО в небе над Ростовом сегодня не срабатывала, а информация об инциденте уточняется.
Информация об инциденте уточняется.
Ранее президент Украины Зеленский заявил, что ВСУ не будут воевать в Ростовской области.