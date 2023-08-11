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Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

Система ПВО не срабатывала в Ростове 11 августа

Власти опровергли информацию о работе ПВО небе над Ростовом

11 августа 2023, 16:15
Фото: 1MI
Система ПВО не срабатывала в Ростове 11 августа
Система ПВО не срабатывала в Ростове 11 августа, заявили в правительстве региона.

Telegram-каналы в Ростове сообщили информацию об обнаружении неизвестного объекта в небе над городом. «Че по Ростову?» пишет, что очевидцы позвонили в полицию и заявили, что объект, похожий на беспилотник, виден на проспекте Стачки, движется он по направлению Текучевского моста.

В полиции города корреспонденту RostovGazeta не смогли оперативно ответить, проводится ли по факту произошедшего проверка. Руководитель пресс-службы губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова лишь заявила, что система ПВО в небе над Ростовом сегодня не срабатывала, а информация об инциденте уточняется.

Депутат заявил об укреплении систем ПВО в Ростовской области после атаки ВСУ
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Информация об инциденте уточняется.

Ранее президент Украины Зеленский заявил, что ВСУ не будут воевать в Ростовской области.

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