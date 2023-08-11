Власти опровергли информацию о работе ПВО небе над Ростовом

Telegram-каналы в Ростове сообщили информацию об обнаружении неизвестного объекта в небе над городом. «Че по Ростову?» пишет, что очевидцы позвонили в полицию и заявили, что объект, похожий на беспилотник, виден на проспекте Стачки, движется он по направлению Текучевского моста.