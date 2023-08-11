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Водитель Nissan в Таганроге протаранил лавочку с забором и скрылся

Водитель Nissan в Таганроге протаранил лавочку с забором и скрылся

11 августа 2023, 13:31
Фото: vk.com/avto.taganrog61
Водитель Nissan в Таганроге протаранил лавочку с забором и скрылся
В Таганроге водитель иномарки врезался в металлический забор и скрылся с места аварии, сообщили в региональном УГИБДД.

В вечернее время на улице Греческая водитель Nissan Teana врезался в бетонную урну, после чего протаранил металлическую лавочку и железные секции забора. Водитель решил не ждать сотрудников ГИБДД и скрылся с места происшествия.

Что именно стало причиной аварии, сейчас остается загадкой. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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О пострадавших в аварии информации не поступало.

Ранее в Новочеркасске на красный свет светофора сбили 59-летнего мужчину 9 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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