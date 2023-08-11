Водитель Nissan в Таганроге протаранил лавочку с забором и скрылся

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В вечернее время на улице Греческая водитель Nissan Teana врезался в бетонную урну, после чего протаранил металлическую лавочку и железные секции забора. Водитель решил не ждать сотрудников ГИБДД и скрылся с места происшествия.
Что именно стало причиной аварии, сейчас остается загадкой. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
О пострадавших в аварии информации не поступало.
Ранее в Новочеркасске на красный свет светофора сбили 59-летнего мужчину 9 августа. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.